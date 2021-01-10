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Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde çalan şarkı!

Menajerimi Ara isimli dizisinin son yayınlanan bölümünde Dicle ve babasının evde yalnız kaldıklarında çalan şarkıyı kimin söylediği ve hangi şarkı olduğu diziyi izleyenler tarafından büyük merak konusu oldu. İşte o şarkı ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 14:33
Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde çalan şarkı!
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Menajerimi Ara isimli dizisinin son bölümünde çalan parça, İrem Derici’nin seslendirdiği “Vazgeçtim” isimli şarkıdır. Dizide çalan Kendimi Bugün Onun Yerine Koydum isimli şarkının sözü ile müziği Sagopa Kajmer’e aittir. Şarkının düzenlemesini de Alper Atakan yaparken, klip yönetmenliği Murat Joker’e aittir.

Menajerimi Ara dizisinde çalan İrem Derici'ye ait Vazgeçtim İnan Şarkısının Sözleri

Kendimi bugün onun yerine koydum

Koyamadım onun yerine kimseyi ve uyudum

Oyaladım kendimi durdum

Pili bitik saat gibi durdum

Durdum

Kendimi bugün aynı yerlerde buldum

Çok tenha, pek yalnız bir de yorgun

Oyaladım kendimi durdum

Hep aynı soruları sordum

Yok oldum

Düşünüp kötüyü yordum

Bi'kenara çekilip uzunca durdum

Durduramadım gözyaşlarımı boğuldum

Neler umdum da bak ne buldum

Ben onun soğuk rüzgarıyla savruldum

İçimin acısı yakıyor kavruldum

Gelen o vakitsiz hasretlere sordum, bir şey gelmez elden dediler mahvoldum

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir a

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

Olabilir mi bundan ötesi?

Nefesi kesiyor bile düşüncesi

Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi

Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın ürkek sesi

Nedir ki yaşama hevesi?

 

Bana o hevesi veren o şey de neyin nesi?

Çok sual az moral ve sebepsizce kurmaktan vazgeçemediğim aynı hayal

Hatırlıyorum olanları hayal meyal

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an

Vazgeçtim inan kendimden çoktan

Bir çıkışını bulup kurtulmalıyım bu yollardan

İyisi mi geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım, doğrusu ne bilemedim

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Araşarkı
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