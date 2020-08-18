Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yeni sezonda izlenecek olan dizide hangi oyuncuların yer aldığı ve dizide kullanılan şarkıların hangileri olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde toplayan Menajerimi Ara dizisinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler bulunuyor. Ali Bilgin’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Menajerimi Ara dizisinin senaryosu ise Yelde Eroğlu ve Yeşim Çıtak tarafından yazılıyor.

Diğer yandan büyük bir beklentinin içinde olunduğu Menajerimi Ara dizisinde kullanılan şarkılar da merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizinin şarkısı olan Koş Koş Koş Nereye Kadar şarkısının sözleri aşağıdaki kısımda yer alıyor.

Koş koş koş nereye kadar,

Bu dünyanın bir sonu var,

Yok yok söyle neler derler ama,

Benim düşlerim var.

Bir tutsam elinden…

Ayrıca dizinin ilk bölümü için yayınlanan tanıtım videoları içerisinde genç star Aleyna Tilki’nin Bu Benim Masalım şarkısı kullanıldı. Aşağıdaki kısımda bu şarkı da yer alıyor.