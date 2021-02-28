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Menajerimi Ara dizisinin konuk oyuncusu Levent Ülgen kim? Levent Ülgen kaç yaşında, aslen nereli?

Her hafta farklı bir ismi konuk eden Menajerimi Ara isimli dizinin bu haftaki konuk oyuncularından biri de Levent Ülgen. Seyirci ise Levent Ülgen kim, kaç yaşında, aslen nereli? Gibi sorulara cevap arıyor. İşte Levent Ülgen’in biyografisi!

28 Şubat 2021 Pazar 22:32
Menajerimi Ara dizisinin konuk oyuncusu Levent Ülgen kim? Levent Ülgen kaç yaşında, aslen nereli?
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Menajerimi Ara isimli diziye her bölümde birbirinden farklı ünlü isimler konuk oluyor. Her Pazar akşamı Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan Menajerimi Ara isimli dizinin bu haftaki konuk oyuncusu Levent Ülgen oluyor. Oyuncu Levent Ülgen’in en çok bilinen dizilerinden birisi Akasya Durağı isimli dizidir. Oyuncu en son Gençliğim Eyvah isimli dizide rol aldı. Peki Levent Ülgen kim, kaç yaşındadır? Oyuncu Levent Ülgen aslen nerelidir, eşi kimdir?

Levent Ülgen kim?

Oyuncu Levent Ülgen’in tam ismi Ömer Levent Ülgen’dir. Ömer Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962’de Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Oyuncunun annesi aslen Şereflikoçhisar’lıdır. Babası Yaşar Bey İş Bankası’nda müdürlük yapmış olan Ömer Levent Ülgen’in bir de kız kardeşi bulunuyor.

Oyuncu Ankara İnönü Lisesi’ni bitirdikten sonra, ODTÜ Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. Buradan mezun olduktan sonra Ankara Halk Tiyatrosu’nda görev almış ve sonrasında Ankara Sanat Tiyatrosu’na katılmıştır. Burada farklı oyunlar için sahneye çıkarken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar’ı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Atçalı Kel Mehmet isimli oyunda figüranlık ile tiyatro hayatına başlamış ve hem çocuklar hem de büyükler için oynanan farklı oyunlarda çeşitli roller alarak devam etmiştir. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’nın bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmıştır. Ayrıca bu süreçte yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır.

2002 yılında yayın hayatına başlayan “En Son Babalar Duyar” adındaki TV dizisinde canlandırdığı “Hayırsız ve üçkağıtçı olan Damat Kadir” rolü ile adını duyurmuştur. Oynadığı bu karakter ve özelliği ile ağzından düşmeyen “Hallederiz” repliği fazlasıyla tuttu. Bu yüzden hem karakteri hem de Levent Ülgen’in ismi belli bir dönem “Hallederiz Kadir” olarak anıldı.

Oyuncu bir dönemde TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Kelime Bir İşlem” isimli programın sunuculuğunu yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşları çalışmalarında aktif bir şekilde görev yapan Levent Ülgen, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin geleneksel Nazım Günleri’nde de, Yılmaz Onay tarafınca, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında, 2007 senesi itibari ile her sene gönüllü olarak sahneye çıkmaktadır.

Oyuncu Levent Ülgen Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı isimli dizi ile adını duyurmuştur.

2014 yılının Kasım ayında Show TV ekranlarında yayınlanan, Türker İnanoğlu yapımcılığı ile Erler Film’in yaptığı “Roman Havası” isimli dizinin başrolünü Oya Başar, Cezmi Baskın, Petek Dinçöz, Erkan Şahin, Günay Karacaoğlu gibi isimler ile paylaşmıştır.  Roman Havası isimli dizinin kadrosunda aynı zamanda; İlhan Daner, Lalizer Kemaloğlu, Boğaç Aksoy, Gökhan Şahin, Gülay Baltacı, Mehtap Ar, Hakan Dülger, Çiğdem Aygün, Galip Erdal, Goncagül Narlı, Mesut İzgi gibi birbirinden başarılı isimler de bulunuyordu.

 

Levent Ülgen’in eşi kim?

Ülgen, meslektaşı olan tiyatrocu Tülay Bursa ile bir dönem evliydi. Sonrasında 4 Haziran 2014’te dört sene birliktelik yaşadığı danışmanı Ziynet Şafak’la hayatını birleştirmiştir. Oyuncunun Eris Ülgen isminde bir çocuğu bulunuyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:32
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