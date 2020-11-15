Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

Menajerimi Ara Yeni Gelen Oyuncular

Erol Ozan Ayhan – Nejat

1981 doğumlu Erol Ozan Ayhan şu anda 39 yaşındadır. " Menajerimi Ara" dizisine Nejat olarak katılacak. Nimet Atasoy’un oyuncusudur ve Erol Ozan Ayhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Drama Bölümü mezunudur. Erol Ozan Ayhan daha önce Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır.

İrem Derici

Ünlü şarkıcı İrem Derici oyunculuğu çok seviyor. Daha önce Bekar Bekir filminde oyunculuk deneyimini tadan İrem Derici, artık oyunculuk becerilerini "Menajerimi Ara" dizisinde sergileyecek. İrem Derici'nin başarılı performansını birçok yapımcı beğendi.

Ali Bilgin

Ali Bilgin yönetmen olarak pek çok dizi çekmiş ancak bu ünlü yönetmen ilk kez “Menajerimi Ara” dizisinde oyuncu olarak yer almıştır. Yönetmen olarak Ali Bilgin Menajerimi Ara" da olacak yeni dizisi için bir oyuncu seçecek.

Nurhan Özenen

Vuslat ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Nurhan Özenen, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak. Nurhan Özenen ajansta tanınmış bir oyuncu olarak görev yapacak.

Çağatay Ulusoy

Kısa süre önce birçok projeden çıkış yapan Çağatay Ulusoy, kameralardan kaçarken kilo vermesi ile ilgili spekülasyonlara son vermek için karakterine hayat vermek için Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak yer alacak.

Tuba Büyüküstün

Yayınlandığı tüm ülkelerde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Call My Agent dizisinden ülkemize uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin sonraki bölümlerinde yer alacağı ifade edilen isimlerden birisi de Tuba Büyüküstün. Deneyimli oyuncunun dizide kendi kimliği ile yer alacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Serhat Teoman

Daha önce yer aldığı pek çok farklı yapım ile kendini kanıtlayan Serhat Teoman da Menajerimi Ara dizisinde 12. Bölümden itibaren Serkan karakteri ile izleyici karşısına geçecek. Daha önce Ego Ajans kapsamında menajer olarak çalışan ve ardından uzun seneler ABD’de yaşayan Serkan’ın eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajansta yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.