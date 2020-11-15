İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

15 Kasım Pazar 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 15 Kasım 2020 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:00
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Takip Et:

 

Menajerimi Ara Yeni Gelen Oyuncular

Erol Ozan Ayhan – Nejat

1981 doğumlu Erol Ozan Ayhan şu anda 39 yaşındadır. " Menajerimi Ara" dizisine Nejat olarak katılacak. Nimet Atasoy’un oyuncusudur ve Erol Ozan Ayhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Drama Bölümü mezunudur. Erol Ozan Ayhan daha önce Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır.

İrem Derici

Ünlü şarkıcı İrem Derici oyunculuğu çok seviyor. Daha önce Bekar Bekir filminde oyunculuk deneyimini tadan İrem Derici, artık oyunculuk becerilerini "Menajerimi Ara" dizisinde sergileyecek. İrem Derici'nin başarılı performansını birçok yapımcı beğendi.

Ali Bilgin

Ali Bilgin yönetmen olarak pek çok dizi çekmiş ancak bu ünlü yönetmen ilk kez “Menajerimi Ara” dizisinde oyuncu olarak yer almıştır. Yönetmen olarak Ali Bilgin Menajerimi Ara" da olacak yeni dizisi için bir oyuncu seçecek.

Nurhan Özenen


Vuslat ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Nurhan Özenen, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak. Nurhan Özenen ajansta tanınmış bir oyuncu olarak görev yapacak.

Çağatay Ulusoy

Kısa süre önce birçok projeden çıkış yapan Çağatay Ulusoy, kameralardan kaçarken kilo vermesi ile ilgili spekülasyonlara son vermek için karakterine hayat vermek için Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak yer alacak.

Tuba Büyüküstün

Yayınlandığı tüm ülkelerde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Call My Agent dizisinden ülkemize uyarlanan Menajerimi Ara dizisinin sonraki bölümlerinde yer alacağı ifade edilen isimlerden birisi de Tuba Büyüküstün. Deneyimli oyuncunun dizide kendi kimliği ile yer alacağı ifade edilenler arasında yer alıyor.

Serhat Teoman

Daha önce yer aldığı pek çok farklı yapım ile kendini kanıtlayan Serhat Teoman da Menajerimi Ara dizisinde 12. Bölümden itibaren Serkan karakteri ile izleyici karşısına geçecek. Daha önce Ego Ajans kapsamında menajer olarak çalışan ve ardından uzun seneler ABD’de yaşayan Serkan’ın eski arkadaşlarını ziyarete gelmesi ajansta yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KadrosuMenajerimi Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

TV8 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef Junior başvuru şartları
Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek?
Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Kolpaçino 4 oyuncuları ve konusu
2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi
Masterchef Somer Şef restoranı nerede?
Gaziantep öpüşen erkekler videosu
İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?
Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları ve konusu
Black Mirror 5. Sezon Tarihi Belli Oldu! Black Mirror Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
Survivor 46.Bölüm fragmanı 14 Nisan Salı 2020
Pasaport yenileme işlemleri ve 2020 pasaport yenileme ücretleri
E-Devlet üzerinden SRC belgesi sorgulama işlemi
ÖSYM EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl paketler, ayrıcalıklar ve paket fiyatları
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Çukur Meke ölüyor mu? Sefa kimdir, yüzündeki ne?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.