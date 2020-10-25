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Menajerimi Ara dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Menajerimi Ara dizisine yeni gelen katılan oyuncular konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisine yeni gelen katılan oyuncular ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 25.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:00
Menajerimi Ara dizisine yeni gelen katılan oyuncular
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Menajerimi Ara Yeni Gelen Oyuncular

Erol Ozan Ayhan – Nejat

1981 doğumlu Erol Ozan Ayhan şu anda 39 yaşındadır. " Menajerimi Ara" dizisine Nejat olarak katılacak. Nimet Atasoy’un oyuncusudur ve Erol Ozan Ayhan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Drama Bölümü mezunudur. Erol Ozan Ayhan daha önce Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır.

İrem Derici

Ünlü şarkıcı İrem Derici oyunculuğu çok seviyor. Daha önce Bekar Bekir filminde oyunculuk deneyimini tadan İrem Derici, artık oyunculuk becerilerini "Menajerimi Ara" dizisinde sergileyecek. İrem Derici'nin başarılı performansını birçok yapımcı beğendi.

Ali Bilgin


Ali Bilgin yönetmen olarak pek çok dizi çekmiş ancak bu ünlü yönetmen ilk kez “Menajerimi Ara” dizisinde oyuncu olarak yer almıştır. Yönetmen olarak Ali Bilgin Menajerimi Ara" da olacak yeni dizisi için bir oyuncu seçecek.

Nurhan Özenen

Vuslat ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Nurhan Özenen, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak yer alacak. Nurhan Özenen ajansta tanınmış bir oyuncu olarak görev yapacak.

Çağatay Ulusoy

Kısa süre önce birçok projeden çıkış yapan Çağatay Ulusoy, kameralardan kaçarken kilo vermesi ile ilgili spekülasyonlara son vermek için karakterine hayat vermek için Menajerimi Ara'da konuk oyuncu olarak yer alacak.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KadrosuMenajerimi Ara
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