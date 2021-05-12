Menajerimi Ara dizisine 3 sürpriz transfer! Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ve Beyti Engin Menajerimi Ara dizisine dahil oldu!

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Menajerimi Ara’ya sürpriz isimler katıldı. Dizi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalara göre Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ve Beyti Engin’in konuk oyuncu olarak diziye dahil oldukları açıklandı.

Barış Falay, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın başrolünde olduğu Menajerimi Ara dizisi tanınmış isimlerin konuk oyunculukları ile devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda diziye Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ve Beyti Engin’in dahil olduğu aktarılırken dizi hayranları araştırmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz bölümlerde İrem Derici, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç’ın konuk oyuncu olarak görev aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni konuk oyuncuları açıklandı.

Dizi hayranları sosyal medya hesapları üzerinden verilen haberlere mutluluk paylaşımları yaparken diğer dizilere kıyasla Menajerimi Ara’nın PR çalışmalarını daha iyi yürütüldüğü paylaşıldı.