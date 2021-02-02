İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Menajerimi Ara dizisindeki Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan nereli, yaşı kaç?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Menajerimi Ara dizisindeki Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 02.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 19:16
Menajerimi Ara dizisindeki Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Star TV’nin sezona iddialı başlayan dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ile ilk haftalardan izleyicinin beğenisini kazandı. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı diziye Erol Ozan Ayhan da Nejat karakteri ile dahil oldu.

Erol Ozan Ayhan kimdir?

1 Ocak 1981 yılında İstanbul’da doğan Erol Ozan Ayhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede devlet konservatuarı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Oyunculuk yapan Ayhan’ın tiyatro tecrübesi de bulunmaktadır. Ünlü oyuncu pek çok dizi ve filmde rol almış ve ayrıca başarılarını da aldığı ödüllerle taçlandırmıştır.

Erol Ozan Ayhan’ın yer aldığı dizi ve filmler

Mordkommission İstanbul (2008)

Vatanım Sensin (2016)

Jack Ryan (2018)

Jet Sosyete (2018)

Menajerimi Ara (2020)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

Yok Artık 2 (2016)



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erol Ozan AyhanMenajerimi Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS telegram indirme
2 Şubat Salı tv'de ençok ne izlendi? 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?
Aşağıya Bakmayacağız nedir, neden twitterda aşağı bakmayacağız yazılıyor?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Şubat 2021 Çarşamba
Şevki Hoca Müge Anlı'da neden yok, neden ayrıldı?
Aşı olan kişinin virüs kapma tehlikesi var mı? Aşı koronadan ne kadar koruyor?
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga nereli, yaşı kaç?
Survivor 2 Şubat elenen isim kim oldu, kim gitti?
Rüyada para alma görmek ne demektir? Rüyada para alma görmenin tabiri ve anlamı
Fahri Trafik Müfettişi nedir, nasıl olunur? Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir?
Çanakkale Savaşı Ne Zaman Oldu?
Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?
38. Hafta Gebelik Döneminde Neler Olur? Gebeler Ne Yapmalıdır?
Dr. Charles Lieber kimdir? Koronavirüsü Çin'e Harvard profesörü Lieber'in sattığı iddiası
Hekimoğlu Dizisi Gülay kimdir? Gerçek adı nedir? Filiz Ahmet hakkında bilgiler
Star TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
3 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
Güncel gümüş fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.