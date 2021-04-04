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Menajerimi Ara dizisindeki Koray karakteri kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği 4 Nisan 2021 Pazar günü gündeme gelen Menajerimi Ara dizisindeki Koray karakteri kimdir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 04-04-2021 tarihli haberimizde Menajerimi Ara dizisindeki Koray karakteri kimdir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:00
Menajerimi Ara dizisindeki Koray karakteri kimdir?
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Menajerimi Ara Dizisi Koray Kimdir?

Ekranların çok sevilen ve sıkı şekilde takip edilen dizisi olan Menajerimi Ara, bünyesine yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Bu haberimizde dizinin Koray karakteri hakkında merak edilenlere yer vereceğiz.

Star TV kanalında yer alan, konu açısından diğer dizilerinden oldukça farklı olan ve izleyicilerin dikkatini çekerken ilgisini üzerinde toplayan diziye, Hayrettin Karaoğuz’un hayat verdiği Koray karakteri ekleniyor. Dizide aldığı rol açısından eğlenceli, komik ve renkli bir kişilik olacak. Karakterinin yanı sıra alacağı rol ise muhtemelen ajansa yeni katılan bir asistan olacak. Girdiği rol sayesinde dizinin daha renkli ve eğlenceli ilerlemesine sebep olacak. Kalk Gidelim dizisinde oynarken, dizinin final yapma kararı alması üzerine Menajerimi Ara ekibi, Hayrettin’e dizide oynaması için teklif verdi. Kısa sürede olumlu şekilde dönüş almalarının ardından diziye katılmış oldu.

Menajerimi Ara Koray Kimdir?

Daha önce TRT1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle de tanıdığımız Hayrettin’in, Menajerimi Ara dizisine geçişinin ardından, orada canlandıracak olduğu Koray karakterinin kim olduğu izleyenler tarafından merak edilmektedir. Koray karakterini canlandıracak oyuncu Hayrettin Onur Karaoğuz’dur. Yaptığı Youtube videoları ve ürettiği sosyal medya içerikleri ile tanıdığımız Hayrettin, kariyerinde sıçrama yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde tanınan ve toplumun “Hayrettin” olarak tanıdığı komedyen, dizilerde rol almaya başlaması ile yalnızca sosyal medya kullanıcıları tarafından değil televizyon takipçileri tarafından da bilinmeye başladı.

Hayrettin Onur Karaoğuz Kimdir?

Eğitim- öğretim hayatına İstanbul’da başlamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nu bitirmiş ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ne geçmiştir. Burayı da bitirmiş ve üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi’nde okumuştur. İntenette yayınladığı videolar ve Youtube’da ürettiği içeriklerle tanınan Hayrettin, sunucu, oyuncu ve komedyendir. Kariyerine adım atmaya 2009 yılında başlamıştır. Gelecekten Bir Gün isimli filmde 2009 yılında Tolga karakterine can vermiştir. Aynı yıl Kızsız Adam isimli kısa film çekmiş ve bunu ünlü “Issız Adam” filmini tiye almak için çekmiştir. 2017 yılında Vezir Parmağı isimli dizide Cumali rolüyle yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

Yine 2017 yılında Necati rolüyle oynadığı İlk Öpücük filmi ile seyirci karşısına oturmuştur. Kendi ismini taşıyan Hayrettin isimli Show programı, Star TV’de yayınlanmıştır. Bu program 2011 yılında başlamıştır. Daha sonra Harry Show isimli bir programla 2013 yılında tekrar ekranlarda yer etmiştir. ATV’de yayınlanan bu programdan sonra, en son TRT1’de yayınlanan meşhur aile dizisi Kalk Gidelim’de rol almıştır. Burada Ercan rolüyle karşımıza çıkan Karaoğuz, dizinin final yapmaya karar vermesi ile beraber Menajerimi Ara dizisi ile sevenlerini yalnız bırakmıyor. Bu dizide Koray karakterini canlandıracak olan Hayrettin, sevenleri tarafından oldukça heyecanla bekleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraHayrettinHayrettin Onur Karaoğuz
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