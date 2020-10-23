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Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 23.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:31
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
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Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)


2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
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