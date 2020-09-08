İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor

Star TV’nin yeni dizisi Menajerimi Ara güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler ilk bölümleriyle oldukça beğenilen dizide yer alan Leyla Ertem karakterini merak ediyor. Dizide Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor.

08 Eylül 2020 Salı 15:55
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilk bölümleriyle dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da bir hayli öne çıktı. İzleyiciler dizide Leyla karakterine hayat veren oyuncuyu araştırmaya başladı.

Menajerimi Ara Leyla Ertem kimdir?

Dizide Leyla Ertem karakterine güzel oyuncu Pınar Ünsal hayat veriyor. 8 Ağustos 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1.72 cm ve 58 kilo olan güzel oyuncu bugünde kadar birçok yapımda yer almıştır. Güzel oyuncu ilk kez Geniş Zamanlar dizisiyle ekranlara adım atmıştı. Ünsan son olarak Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerini Ara’da Leyla karakterini canlandırmaktadır.

Menajerimi Ara Leyla Ertem nasıl bir rol olacak?

Pınar Ünsal’ın canlandırdığı Leyla Ertem karakteri kızını tüm zorluklara rağmen tek başına büyütmüş güçlü bir kadın olarak öne çıkıyor. Leyla hayatını kızına adamış ve onun mutlu olması için elinden geleni yapan biridir.

Pınar Ünsal’ın yer aldığı yapımlar

2006  –  Geniş Zamanlar

2006  –  Kınalı Kuzular

2006  –  Affedilmeyen

2007  –  Parmaklıklar Ardında (Kevser Kılıçkaya)


2007  –  Suç Dosyası

2007  –  Sessiz Gemiler

2010  –  Romantik Komedi (Aynur)

2011  –  Al Yazmalım

2017  –  Bekar Bekir (Jülide)

2018  –  Göktaşı (Marry)

2018  –  Bizi Hatırla

2020  –  Menajerimi Ara (Asistan Leyla)



Son Güncelleme: 08.09.2020 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
BİM market 18 Eylül – 25 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Eylül Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlıyor?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini Deniz Can Aktaş canlandırıyor
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Nikah şahidi nedir, ne yapar? Nikah şahidi nasıl olunur, olma şartları nelerdir?
Kanalların yayın akışları 8 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Show TV Zahide Yetiş Başvuru adresi ve Telefon Numarası
Kış mevsimi için cilt ve saç bakımı önerileri
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
2020 yılında emekli olursam maaşım ne kadar olur? Emekli maaşı hesaplama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.