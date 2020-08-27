Menajerimi Ara dizisi ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara yayın takvimi

Türkiye’deki mevut dizi yapımları içerisinden en beğenilen senaryolar içerisinde bulunan Menajerimi Ara dizisi Call My Agent dizisinden uyarlama olarak ekranlara taşınıyor. İlk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizi büyük bir ilgi görmeyi de başardı. Tuba Büyüküstün ile Barış Falay’ın yüksek performansı izleyicilerin beğenisini kazanırken, dizinin reytinglerde istediği başlangıcı yapamadığı belirtiliyor.

AB ile ABC 1 kategorileri içerisinde 4 reyting seviyesinde Total’de 3.59 reyting Menajerimi Ara dizisi bu şekilde devam ederse erken final yapabilir.

Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Menajerimi Ara dizisinin 8-10 bölüm ekranlarda kalacağı belirtiliyor. 28 Ekim 2020 ile 4 Kasım 2020 tarihleri arasında final yapıp veda etmesi beklenen Menajerimi Ara dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Hekimoğlu gibi büyük rakiplere karşı izlenme elde etmek isteyecek.

Menajerimi Ara dizisi kaç bölüm yayınlanacak?

’nin Menajerim Ara dizisine sözleşme teklifinde bulunabilmesi için dizide en az 5 veya üzeri reyting alması gerektiği şartı koşulduğu belirtiliyor.

Star TV ile Menajerimi Ara arasında uzun soluklu bir sözleşme olmadığı belirtiliyor. Menajerimi Ara dizisinin Ay Yapım ile de ortalama 8 – 10 bölüm arası yayında kalması bekleniyor.

Deniz Can Aktaş’a eleştiri

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu izleyenlerin beğenisini kazanırken, Deniz Can Aktaş’ın performansı eleştiri yağmuruna tutuldu.