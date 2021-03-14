İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...

Menajerimi Ara dizisi Koray kimdir? Hayrettin Karaoğuz'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Menajerimi Ara dizisi Koray kimdir? Hayrettin Karaoğuz'un hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 14 Mart 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 20:00
Menajerimi Ara dizisi Koray kimdir? Hayrettin Karaoğuz'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Menajerimi Ara Dizisi Koray Kimdir?

Ekranların çok sevilen ve sıkı şekilde takip edilen dizisi olan Menajerimi Ara, bünyesine yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Bu haberimizde dizinin Koray karakteri hakkında merak edilenlere yer vereceğiz.

Star TV kanalında yer alan, konu açısından diğer dizilerinden oldukça farklı olan ve izleyicilerin dikkatini çekerken ilgisini üzerinde toplayan diziye, Hayrettin Karaoğuz’un hayat verdiği Koray karakteri ekleniyor. Dizide aldığı rol açısından eğlenceli, komik ve renkli bir kişilik olacak. Karakterinin yanı sıra alacağı rol ise muhtemelen ajansa yeni katılan bir asistan olacak. Girdiği rol sayesinde dizinin daha renkli ve eğlenceli ilerlemesine sebep olacak. Kalk Gidelim dizisinde oynarken, dizinin final yapma kararı alması üzerine Menajerimi Ara ekibi, Hayrettin’e dizide oynaması için teklif verdi. Kısa sürede olumlu şekilde dönüş almalarının ardından diziye katılmış oldu.

Menajerimi Ara Koray Kimdir?

Daha önce TRT1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle de tanıdığımız Hayrettin’in, Menajerimi Ara dizisine geçişinin ardından, orada canlandıracak olduğu Koray karakterinin kim olduğu izleyenler tarafından merak edilmektedir. Koray karakterini canlandıracak oyuncu Hayrettin Onur Karaoğuz’dur. Yaptığı Youtube videoları ve ürettiği sosyal medya içerikleri ile tanıdığımız Hayrettin, kariyerinde sıçrama yaşamaya devam ediyor. Bu şekilde tanınan ve toplumun “Hayrettin” olarak tanıdığı komedyen, dizilerde rol almaya başlaması ile yalnızca sosyal medya kullanıcıları tarafından değil televizyon takipçileri tarafından da bilinmeye başladı.

Hayrettin Onur Karaoğuz Kimdir?

Eğitim- öğretim hayatına İstanbul’da başlamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nu bitirmiş ve Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ne geçmiştir. Burayı da bitirmiş ve üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi’nde okumuştur. İntenette yayınladığı videolar ve Youtube’da ürettiği içeriklerle tanınan Hayrettin, sunucu, oyuncu ve komedyendir. Kariyerine adım atmaya 2009 yılında başlamıştır. Gelecekten Bir Gün isimli filmde 2009 yılında Tolga karakterine can vermiştir. Aynı yıl Kızsız Adam isimli kısa film çekmiş ve bunu ünlü “Issız Adam” filmini tiye almak için çekmiştir. 2017 yılında Vezir Parmağı isimli dizide Cumali rolüyle yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

Yine 2017 yılında Necati rolüyle oynadığı İlk Öpücük filmi ile seyirci karşısına oturmuştur. Kendi ismini taşıyan Hayrettin isimli Show programı, Star TV’de yayınlanmıştır. Bu program 2011 yılında başlamıştır. Daha sonra Harry Show isimli bir programla 2013 yılında tekrar ekranlarda yer etmiştir. ATV’de yayınlanan bu programdan sonra, en son TRT1’de yayınlanan meşhur aile dizisi Kalk Gidelim’de rol almıştır. Burada Ercan rolüyle karşımıza çıkan Karaoğuz, dizinin final yapmaya karar vermesi ile beraber Menajerimi Ara dizisi ile sevenlerini yalnız bırakmıyor. Bu dizide Koray karakterini canlandıracak olan Hayrettin, sevenleri tarafından oldukça heyecanla bekleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraHayrettinHayrettin Onur Karaoğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi Mete kim? Mesut Akusta kim, nereli?
Teşkilat dizisi Mete kim? Mesut Akusta kim, nereli?
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin Teşkilat dizisiyle dikkat çekti
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin Teşkilat dizisiyle dikkat çekti
Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar
Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek ismi nedir? Burak Sarımola kimdir?
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek ismi nedir? Burak Sarımola kimdir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Mete kim? Mesut Akusta kim, nereli?
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB GB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin Teşkilat dizisiyle dikkat çekti
Teşkilat Dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek ismi nedir? Burak Sarımola kimdir?
Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Netflix Friends ne zaman yayınlanacak? Netflix Türkiye Friends yayın tarihi
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Kefaret Meltem kimdir? Özgecan Özacar biyografisi
Toplam koronavirüs aşı olan sayısı kaç? Kaç kişiye Covid19 aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 Pazar Türkiye aşı haritası
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Pubg bedava Uc nasıl alınır? En yeni Pubg bedava uc kodlar neler? Pubg bedava uc kodu veren uygulama ve siteler
Kefaret'e katılan Ege Kökenli kimdir? Nil karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.