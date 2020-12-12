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Menajerimi ara dizisi karakteri Leyla kimdir?

Pazar akşamları Star TV'de ekranlara gelen Menajerimi Ara dizisi karakterlerinden olan Leyla, Dicle'nin annesi olarak rol almaktadır. Son bölümle de ön plana çıkan Leyla karakterini merak edenler için hakkındaki bilgileri haberimize ekledik.

12 Aralık 2020 Cumartesi 09:17
Menajerimi ara dizisi karakteri Leyla kimdir?
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Star TV’nin Pazar akşamları beğenilerek izlenen dizisi Menajerimi Ara’da başrol oynayanlardan biri olan Dicle karakterinin dizide ki annesi Leyla karakteri son bölümüyle daha da ön plana çıkmaya başladı. İzleyiciler de Leyla karakterinin kim olduğunu, daha önce yer aldığı projeleri merak etmeye başladı.

Dicle’nin annesi olarak rol alan Leyla’nın gerçek ismi Pınar Ünsal’dır. 1980 yılında 8 Ağustos’ta İzmir’de doğmuştur. Öğrenimini Ankara Üniversitesi’nin Tiyatro bölümünde bitirmiştir.

Birçok tiyatro oyununda rol alan oyuncu, şuan Menajerimi Ara projesinde Leyla karakterinin canlandırmaktadır. Oyuncu kariyer hayatına bir zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Parmaklıklar Ardında dizisiyle başlamıştır.

2007-2009 yıllarında Parmaklıklar Ardında Kevser rolüyle var olan oyuncu bu dizinin ardından birçok proje de yer almıştır.

2007 yılında Sessiz Gemiler dizisinde Açelya rolünde,

2010 yılında bir sinema filmi olan Romantik Komedi de Aynur rolünde,

2011 yılında yine bir sinema filmi olan Yurt filminde,

2011 yılında Al Yazmalım dizisinde İpek rolünde,

2017 yılında Bekar Bekir filminde Jülide rolünde,

2018 yılında Bizi Hatırla filminin Rana rolünde,

Yine aynı yıl (2018) Göktaşı filminin Mary rolünde  yer almıştır.



Son Güncelleme: 12.12.2020 09:17
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