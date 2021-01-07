Menajerimi Ara dizisi karakteri Batuhan kimdir?

Menajerimi Ara Dizisindeki Batuhan Rolünü Canlandıran Oyuncu Kimdir?

Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakteri dizinin son bölümünde yer almasının ardından herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Batuhan bilgisayar oyuncusu rolünü oynamaktadır. Dizide dünyaca ünlü oyun şirketi olan Emir ile film çekmek için anlaşma yoluna gitmek istemektedir.

Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakteri ile Dicle karakteri Emir’in bu proje için uygun olup olmayacağını değerlendireceklerdir.

Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

Menajerimi Ara Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?