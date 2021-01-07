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Menajerimi Ara dizisi karakteri Batuhan kimdir?

Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakteri kimdir? Menajerimi Ara dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Menajerimi Ara dizisndeki oyuncular kimler? Menajerimi Ara dizisindeki karakterlerin adları neler? Herkes Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakterini ve dizideki oyuncuların kimler olduğunu merakla araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:22
Menajerimi Ara dizisi karakteri Batuhan kimdir?
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Menajerimi Ara Dizisindeki Batuhan Rolünü Canlandıran Oyuncu Kimdir?

Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakteri dizinin son bölümünde yer almasının ardından herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Batuhan bilgisayar oyuncusu rolünü oynamaktadır. Dizide dünyaca ünlü oyun şirketi olan Emir ile film çekmek için anlaşma yoluna gitmek istemektedir.

Menajerimi Ara dizisindeki Batuhan karakteri ile Dicle karakteri Emir’in bu proje için uygun olup olmayacağını değerlendireceklerdir.

Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

Menajerimi Ara Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

  • Kıraç: Barış Falay
  • Feris: Canan Ergüder
  • Çınar: Fatih Artman
  • Serkan: Serhat Teoman
  • Dicle: Ahsen Eroğlu
  • Barış: Deniz Can Aktaş
  • Emir: Burak Tozkoparan
  • Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
  • Beren: Yaprak Medine
  • Gülin: Gamze Karaduman
  • Jülide: Nazlı Senem Ünal
  • Emrah: Semi Sırtıkkızıl
  • Bekir: Bedir Bedir
  • Mayısda: Aslı Mavitan
  • Leyla: Pınar Ünsal
  • Meral: Buse Sinem İren
  • Ece: Duygu Şen

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:22
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