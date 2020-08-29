Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Star TV’de yayın hayatına başlayan Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos 2020 Salı günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları, AB ve Total reyting sıralamalarının nasıl olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu.

Menajerimi Ara Dizisi Reyting Sonuçları

Star TV’yle birlikte yayına giren Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos Salı günü ilk bölümünü ekranlara sundu. Yaz aylarında salı günleri ekranlarda herhangi bir dizi yayınlanmamasından dolayı dizinin büyük bir izlenme oranına sahip olacağı düşünülüyor. Dizinin reyting sonuçlarının çarşamba günü saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

Menajerimi Ara Dizisi 1. Bölüm Reytingi 25 Ağustos Salı

Menajerimi Ara Dizisi 2. Bölüm Reytingi 1 Eylül 2020 Salı

Star TV ekranlarında 25 Ağustos Salı günü gösterime giren Menajerimi Ara dizisinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu gibi başarılı aktörlerin dışında Yaprak Medine, Deniz Can Aktaş, Pınar Ünsal, Nazlı Ünal gibi Başarılı isimlerde boy gösteriyor. Dizinin ilk reyting değerlerinin nasıl olacağı ilerleyen süreçlerde dizinin devam edip etmeyeceği konusunda büyük rolü olduğu düşünülüyor.

Menajerimi Ara dizisi her hafta salı günü izleyicilerinin ekranlarında olmaya devam edecek. 1 Eylül Salı günü yeni bölümüyle devam edecek olan dizinin kaderini ilk üç haftalık bölümleri karar verecek. Reyting değerlerinin yüksek olması, dizinin ömrünün ne kadar uzun süreceğine karar veren en önemli faktör olarak görünüyor. Dizi yeteri kadar izlenmeye ulaşır, reytingi yeterli oranda gelirse uzun süreler ekranlarda görünmeye devam edecek.

Menajerimi Ara Dizisi Erken Final Yapar mı?

Yayın hayatına yeni giren bir dizinin geleceği hakkında ne olacağını kestirmek biraz güç bir mesele. Lakin dizinin oyuncuları ve senaryosuna bakılacak olursa yayın hayatında adından uzun süreler söz ettirecek gibi duruyor.