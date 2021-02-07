İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi

Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:30
Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi
Takip Et:

Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)

2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?
83 plaka hangi ilin plaka kodudur? Kırmızı Oda'da kullanılan 83 plaka hangi ile aittir?
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Semiha Bezek nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ne? Dilara Aksüyek oynadığı diziler
Arıza dizisi Emine’yi kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk'ün biyografisi
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir’i kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan'ın biyografisi
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Ter kokusundan kurtulmanın doğal çözümleri
ALES Kaçta başlayıp kaçta bitecek? Son ALES'e sayılı gün! 2019'un son ALES'i yarın yapılıyor!
2021 ilk cemre ne zaman düşecek? Bahar ne zaman başlayacak, havalar ne zaman ısınacak?
2020 yaz tatili hangi tarihte başlayacak? MEB 2020 eğitim yılı ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak?
SGK izin belgesi nedir? SGK Çalışma izni kaydı e-devletten nasıl alınır?
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar nerelidir?
Gürcistan yaşam şartları nasıl? 2021 Gürcistan asgari ücretleri
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
En çok kullanılan ve popüler Instagram filtreleri
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.