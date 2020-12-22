İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler

Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 22 Aralık 2020 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 19:30
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)

2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor

Popüler Haberler

MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
Noel bayramı nedir, neden kutlanır? Noel demek yılbaşı demek midir? Hıristiyanların bayramı Christmas hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakterini Onur Şan canlandırıyor
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı kitaba göre finali nasıl bitiyor? Madalyonun İçi kitabı ile arasındaki farklar
Kontrol ve otomasyon mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
İşsizlik maaşından yararlanma yöntemleri ve aranan şartlar
2020 POMEM Polis alım şartları
SGK Doğum Parası Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Survivor finale verilecek büyük ödül ne? Yarışma birincisi ve finale kalan yarışmacılar ne kazanacak? Para ödülü var mı?
Başarılı bir girişimci olabilmek için 5 önemli detay
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar'ın yer aldığı diziler
Empire State filmi konusu ve oyuncuları
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
İyi Aile Babası dizi oyuncusu Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.