İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler

Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler ile ilgili yeni ayrıntılar 5 Ocak 2021 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 5 Ocak 2021 gününe ait Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:30
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Takip Et:

Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)

2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel hayat veriyor
İyi Aile Babası dizi oyuncusu Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
Soğuk kompres nedir, ne işe yarar? Soğuk kompres hangi durumlarda uygulanır?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 5 Ocak 2021 Salı ATV yayın akışı
5 Ocak 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Survivor'da kim elendi, finale kalan isimler kimler oldu?
Çukur Aliço Gerçekten Öldü mü? Aliço Geri Dönecek Mi? Kurtuldu mu?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için ipuçları
Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt Ertem karakterine Barış Bağcı hayat veriyor
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Defne ile Son Gece dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara dizisindeki Barış karakteri kimdir? Deniz Can Aktaş nereli, yaşı kaç?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.