İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Son Dakika
3 liraya düştüğünü duyan akın...

Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kasım 24 Salı tarihli haberimizde Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 19:30
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)


2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Gerçek adı ne? Açelya Devrim Yılhan oynadığı diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli yaşı kaç?
Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Çukur Mahsun sürprizi! Berkay Ateş Çukur'a geri dönüyor
2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!
Gönül Dağı dizisinin Veysel'i Semih Ertürk'ün hayat hikayesi!
Kefil olunan kişi vefat ederse kefil olan kişi ne yapabilir
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Engelli maaşı için gerekli evraklar ve engelli maaşı kriterleri 2020
e-Devlet 2020 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
FM 21 Epic Games ve Steam Football Manager 2021 indirme linkleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rıfkı karakterini Gökhan Akteke canlandırıyor
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.