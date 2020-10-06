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Menajerimi Ara dizisi düşük reytingler yüzünden erken final yapabilir!

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Dizinin reytinglerde düşüş yaşaması ardından erken final yapması gibi bir olasılık olduğu ifade edildi…

06 Ekim 2020 Salı 16:16
Menajerimi Ara dizisi düşük reytingler yüzünden erken final yapabilir!
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Star TV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan Menajerimi Ara dizisi ile ilgili oraya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre reytinglerde düşüş yaşayan dizinin sezon sonuna kadar beklemeyip erken final yapma gibi bir olasılığı olduğu öne sürüldü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı ile aynı günde yayınlanan Menajerimi Ara dizisi, Masumlar Apartmanı’nın başarısı altında ezilmeye başladı. Her ne kadar ilk yayına başladığı haftalarda iyi reyting skorları elde etse bile sonradan izlenmesinde düşüş görüldü. Diğer yandan aynı gün içinde diğer kanallarda yayınlanan Hekimoğlu ve Baraj dizileri de Menajerimi Ara dizisinin izlenmelerini kötü etkiledi.

Menajerimi Ara Ne Zaman Final Yapacak?

Dizinin erken final yapacağı ya da sezon sonuna kadar şansını denemeye devam edeceği konusunda herhangi kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak reyting skorları bu denli düşen bir dizinin uzun süre yayında kalmayacağı düşünülüyor. Yapılan tahminlere göre Menajerimi Ara dizisi en geç Kasım ayında final yaparak yayın hayatına veda etmiş olacak.

Menajerimi Ara Neden Reytingler Düştü?


Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı ve Ay Yapım tarafından ortaya konan Menajerimi Ara dizisinin reytinglerinin düşmesinde pek çok farklı etken rol aldı.

İlk olarak dizinin senaryosu genel olarak izleyici tarafından anlaşılamadı. Oldukça dağınık olan senaryo nedeniyle merak duygusu oluşmadı ve ilgi farklı dizilere kaydı.

İkinci sebep olarak Salı günleri dizinin karşısında çok güçlü rakipler oluştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizi dünyasına bomba gibi düşerek tüm izleyiciyi ekran başına kitledi.

Son sebep olarak ise Dicle karakterinin dizideki en önemli isim olduğu ancak diğer oyuncuların etkilerini ortaya koyamadıkları görüldü.

Bu nedenlerden ötürü dizi başarılı olamadı ve reytinglerinde ciddi düşüş yaşadı.



Son Güncelleme: 06.10.2020 16:38
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Menajerimi AraStar Tv
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