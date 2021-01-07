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Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:30
Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
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Star TV ekranlarında yakın bir süre önce yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisinde Emir karakteri izleyicilerin en çok dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun başarılı performansı ve yakışıklılığı izleyicilerde önemli bir etki bıraktı.

Menajerimi Ara Emir Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Emir karakteri kısa zamanda izleyicilerin ilgisini üzerinde topladı. Gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğu ile beğenilen oyuncunun ismi Burak Tozkoparan olarak belirtildi. Genç oyuncu Burak Tozkoparan 1993 senesinde doğdu. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu yalnızca oyunculukla değil aynı zamanda müzikle de içli dışlı.

Daha önce kariyerinde farklı yapımlarda da yer alan Burak Tozkoparan ilk dizi deneyimini 2014 senesinde Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle elde etmiştir. Burada da gösterdiği performans ile göz doldurmuştur. Aşağıdaki kısımda Burak Tozkoparan’ın daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2014 – Paramparça (Ozan)

2016 – Hesapta Aşk (Mert)

2017 – Kırgın Çiçekler (Komiser Ali)

2019 – Sesinde Aşk Var (Rüzgar)

2020 – Gençliğim Eyvah (Zola)

2020 –  Menajerimi Ara (Emir)

Burak Tozkoparan İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesapları da merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edenler için Burak Tozkoparan’ın İnstagram kullanıcı ismi @buraktozkoparan.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanEmirMenajerimi AraStar Tv
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