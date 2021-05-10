Menajerimi Ara Dicle ve Barış'ın öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok sevilen ve izlenen dizileri arasında bulunan Menajerimi Ara dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Menajerimi Ara dizisinde sosyal medyayı sallayan bir sahne yaşandı. Menajerimi Ara Barış ve Dicle’nin öpüşme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Menajerimi Ara dizisinin dün akşamki 37. Bölümünde ateşli bir öpüşme sahnesi yaşadın. Dicle, kollarının arasına altığı Barış’ı dudaklarından öptü. Bu performans sosyal medyanın ana gündeminde kendine yer buldu.

Ceyda, kalp krizi yaşayan kişinin kriz geçirmesinden sorumlu tutulan kişidir. Peride ona sert sözler eder. Gergin anlar yaşanırken bir yandan da Çınar ve Arzu arasındaki etkileşim dikkat çeker.