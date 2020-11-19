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Menajerimi Ara Dicle diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor? Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı mı?

Star Tv dizilerini hayranlıkla izleyen seyirciler tarafından Menajerimi Ara dizisindeki Dİcle karakterinin diziden ayılıp ayrılmadı merak edilmektedir? Ahsen Eroğlu Kimdir? Dicle karakteri artık rol almayacak mı? Ahsen Eroğlu'nun korona testi pozitif mi?

19 Kasım 2020 Perşembe 18:41
Menajerimi Ara Dicle diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor? Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı mı?
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Menajerimi Ara dizisi Star TV ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkmaktadır.  Menajerimi Ara’ da Dicle karakteri kadrodan çıkarıldı mı merak konusu oldu. Menajerimi Ara’da yer yerinden oynuyor. Dizideki Dicle karakteri setten ayrılıyor mu ? Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu diziden ayılma kararı mı aldı?

Menajerimi Ara Dicle Diziden Ayrıldı Mı ? Neden Ayrılıyor?

Dizi habercisi olan Birsen Altuntaş’ın açıklamalarına göre son zamanlardaki pandemiden dolayı set öekimleri aksamaya başladı. Dizi de Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu’nun da koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Onun eksikliğinden kaynaklı dizinin çekimleri aksamaktadır. Bundan dolayı Menajerimi Ara dizisinin senaryosunda değişiklikler yaşanmaya başladı.


Menajerimi Ara Dizi Oyuncusu Ahsen Eroğlu Diziden Ayrılık Kararı Mı Aldı?

Bu diziyle bütünleşmiş olan Ahsen Eroğlu dizinin en çok sevilen başrol oyuncusu olarak herkes tarafından belirtilmektedir. Dicle karakterinin rahatsızlığından dolayı çekimlere ara verilmesi senaristleri değişikliğe gitmeye sürükledi. Bu süreçte izleyicilerin sevdiği başrolün diziden ayılması büyük tepkilere neden oldu.

Ahsen Eroğlu Diziden Niye Ayrılma Kararı Aldı?

Diziden ayrıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Ahsen Eroğlu, seyircileri üzme yolunda ilerlemektedir. Ahsen Eroğlu’nun hastalığı atlattıktan sonra diziye tekrar devem edip etmeyeceği merak konusudur. Ahsen Eroğlu yakalandığı hastalığı rahat ve hızlı şekilde atlatmak için diziden ayrılmayı tercih etmiştir. Temenni ederek başarılı oyuncunun diziye geri dönmesini bekleyen izleyicilere Dicle’nin eksikliğini aratmamak için asistanlık rolünü Ayşe Köksal geçecektir.

Ahsen Eroğlu(Dicle) Gerçekte Kimdir?

Menajerimi Ara dizisinden ayrılığı uzun bir süre dizinin izleyicileri tarafından merak edilecektir. Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 Çorlu doğumlu Türkiye vatandaşlığı taşıyan oyuncudur. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirerek oyunculuk hayatına adım atmak için Sahne 3MOTA’da tamamlamıştır. İlk oyunculuk kariyerini 2015 yılında Moden Habil Kabil diziyle başlatmıştır. Bu dizide Zehra adındaki karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yan rollerde oynamıştır. Fakat son rol aldığı Menajerimi Ara dizinde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ahsen Eroğlu’nun Menajerimi Ara dizisinden ayrılıp ayrılmadığı her dizi izleyicisi tarafından merak konusu olmaktadır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:41
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Anahtar Kelimeler:
DiziStar TvDicleMenajerimi AraAhsen Eroğlu
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