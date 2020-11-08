Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?

Yeni sezon dizilerinden en sevilenlerinden bir tanesi haline gelen Menajerimi Ara dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizinin son bölümünde adından söz ettiren Buse karakterini ve Buse karakterine hayat veren Nil Keser’i araştırmaya başladı.
Menajerimi Ara Buse kimdir?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan ve katıldıktan sonra adından söz ettiren Buse Karadağlı şirkete çalışmak için gelen yeni bir personeldir. Diziye girmesinin sebebi ise Barış’a aşık olduktan sonra Barış’ı Dicle’den koparabilmek için pek çok şey yapması bekleniyor.
Nil Keser kimdir?
Nil Keser görev aldığı projeler
- 2014 – Çılgın Dershane Üniversitede (Özlem)
- 2015 – Kırgın Çiçekler (Defne)
- 2020 – Menajerimi Ara (Buse)
Nil Keser sosyal medya hesabı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nil Keser güzelliği ve paylaşımları ile dikkat çekmektedir. 1.5 milyonu aşan takipçisi ve 271 gönderisi ile ne kadar aktif kullandığı belli olan güzel oyuncunun günden güne takipçi sayısı artmaktadır.