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Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?

Ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Menajerimi Ara dizisine katılan Buse karakteri merak ediliyor. Buse karakterine hayat veren Nil Keser ise aynı zamanda merak edilmeye devam ediyor.

08 Kasım 2020 Pazar 19:03
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
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Yeni sezon dizilerinden en sevilenlerinden bir tanesi haline gelen Menajerimi Ara dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizinin son bölümünde adından söz ettiren Buse karakterini ve Buse karakterine hayat veren Nil Keser’i araştırmaya başladı.

Menajerimi Ara Buse kimdir?

Menajerimi Ara dizisine yeni katılan ve katıldıktan sonra adından söz ettiren Buse Karadağlı şirkete çalışmak için gelen yeni bir personeldir. Diziye girmesinin sebebi ise Barış’a aşık olduktan sonra Barış’ı Dicle’den koparabilmek için pek çok şey yapması bekleniyor.

Nil Keser kimdir?


25 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu Keser 1.72 boyunda ve 54 kilodur. Oyunculukta ilk defa Çılgın Dershane ile izleyici karşısına çıkan Keser gösterdiği performans sonrasında dikkatleri üzerine çekmiş ve Kırmızı Çiçekler dizisi ile ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Dizilerde oynadığı gibi sinema filmlerinde de görev alan Nil Keser Bizim Hikaye ve Melekleri Taşıyan Adam filmlerinde görev almıştır.

Nil Keser görev aldığı projeler

  • 2014 – Çılgın Dershane Üniversitede (Özlem)
  • 2015 – Kırgın Çiçekler (Defne)
  • 2020 – Menajerimi Ara (Buse)

Nil Keser sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nil Keser güzelliği ve paylaşımları ile dikkat çekmektedir. 1.5 milyonu aşan takipçisi ve 271 gönderisi ile ne kadar aktif kullandığı belli olan güzel oyuncunun günden güne takipçi sayısı artmaktadır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:03
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