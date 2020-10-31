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Menajerimi Ara Beren kimdir? Yaprak Medine hakkında bilgiler

Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara izleyicilerin beğenisi kazandı. Diziye yeni katılan isimlerden Beren karakteri dikkatleri çekti. İzleyiciler Menajerimi Ara Beren kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:05
Menajerimi Ara Beren kimdir? Yaprak Medine hakkında bilgiler
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Salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenil Şamlıoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor. Diziye son olarak Beren karakteri katılırken izleyiciler Beren karakterini araştırmaya başladı.


Yurt dışından uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde Beren karakterine güzel oyuncu Yaprak Medine hayat veriyor.

Yaprak Medine

Güzel oyuncu Yaprak Medine dizide Beren karakterini canlandıracak. 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu Menajerimi Ara dizisiyle ilk kez kamera karşına geçecek. Medine, oyunculuğun yanı sıra modellikte yapmaktadır. 



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:05
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DiziMenajerimi Ara
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