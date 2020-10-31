Menajerimi Ara Beren kimdir? Yaprak Medine hakkında bilgiler

Salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenil Şamlıoğlu gibi sevilen isimler yer alıyor. Diziye son olarak Beren karakteri katılırken izleyiciler Beren karakterini araştırmaya başladı.
Yaprak Medine
Güzel oyuncu Yaprak Medine dizide Beren karakterini canlandıracak. 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu Menajerimi Ara dizisiyle ilk kez kamera karşına geçecek. Medine, oyunculuğun yanı sıra modellikte yapmaktadır.
Son Güncelleme: 31.10.2020 19:05