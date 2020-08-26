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Menajerimi Ara Beren kimdir?

Kanal D yeni çıkıcak olan dizisi Menajerimi Ara ile dikkat çekiyor. Dizinin genç oyuncularından biri olan Yaprak Medine ise performansı merak edilen oyuncular arasında. Henüz ilk dizisinde bulunacak olan genç oyuncunun izleyiciyi eğlendirip gülümsetebileceği düşünülüyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:28
Menajerimi Ara Beren kimdir?
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Türkiye’nin ileri gelen kanallarından biri olan Kanal D’nin yeni balşayacak olan dizisi Menajerimi Ara merakla bekleniyor. Canan Ergüder, Barış Falay, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı dizi büyük ilgi topluyor. Kadrosunda Yaprak Medine gibi genç oyuncuların da yer aldığı dizinin televizyonseverler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Call My Agent adlı yabancı diziden uyarlanıcak olan Menajerimi Ara dizisi izleyiciyi güldürmek amacı ile farklı karakterler eklenmiş olarak karşımıza gelicek. Bu karakterlerden biri de Yaprak Medine tarafından hayata geçirilecek olan Beren karakteri.

Menajerimi Ara Beren kimdir?

Normalde dizinin orjinalinde karakterler arasında bulunmayan bu karakter menajerlik şirketi çalışanlarından biri olan 20’li yaşların güzel bir kız. İşine devam ederken aynı zamanda da oyuncu olmanın hayallerini kuruyor.

Yaprak Medine kimdir?

Şu anda 24 yaşında olan Yaprak Medine 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Modellik ve oyunculuk alanlarında eğitim görmüş olan Medine Menajerimi Ara dizisi ile ilk defa ekran karşısına çıkıcak. Kahverengi saçları ve gözleri ile dikkatlari üzerine toplayan Medine aynı zamanda kemer ve aksesuarlara olan ilgisi ile beğeniliyor. Ra ajans ile birlikte çalışan güzel oyuncu daha önce Eti Karam Gurme ve Atasay markalarının reklamların oynayarak kendini gösterdi.


Yaprak Medine boyu ve kilosu

Vücut yapısı olarak zayıf bir yapıya sahip olan Yaprak Medinenin kilosu 46 kilogram iken boyu ise 1.72 santimetredir.

Yaprak Medine’nin sevgilisi var mı?

Genç oyuncu henüz çok fazla tanına bir isim olmadığından dolayı magazincilerden tarafından fazla takip edilmiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise herhangi bir ilişkisi olduğunu belitmiyor. Bunların dışında ajanslarında geç oyuncuların ilişkilerini ortaya koymalarına da izin vermedikleri bilinen bir gerçek.

Yaprak Medine sosyal medya hesabı İnstagram’ı

Genç oyuncu İnstagram’ı aktif bir şekilde kullanıp sürekli yeni içerikler paylaşmakta. Yaprak Medine’nin İnstagram kullanıcı adı @yaprakmed

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:28
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