Menajerimi Ara Barış'ın annesi Ayla kimdir? İpek Türktan Kaynak kim, kaç yaşında?

1981 Mersin doğumlu olan İpek Türktan Kaynak, üniversite eğitimine ilk olarak ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde başlamıştır. Orada Kuş Gözlem ve ODTÜ Oyuncuları topluluğuna katılmıştır. 3. senesinde ODTÜ’den ayrılıp Bilkent Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Öteki Tiyatro’da farklı oyunlarda yer almasının ardından İstanbul Oyun Atölyesi’nde Hırçın Kız isimli oyunda rol almıştır. DOT Tiyatrosu’nda Mark Ravenhill’in Shopping And Fing isimli oyununda yönetmen yapımcılığı yapmıştır.

Kaynak, Aksanat Yeni Kuşak Tiyatrosu’nda Ben Patronum isimli oyunda da oynamıştır. Oyunbaz Tiyatrosu’nda ise Martı isimli oyunda yer almıştır. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun isimli dizide de bir süre rol aldı. 2011 yılında Münih Festivali’nde sergilenen Alman Türk ortak yapımı olan Çarpma Projesinde de bulunmuştur. 2012 yılında Talimhane Tiyatrosu’nun Pippa isimli oyununda Pippa Bacca’yı canlandırmıştır.