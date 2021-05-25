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Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin en yeni ayrıntılarını 25.05.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 19:15
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli yaşı kaç?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara ilk bölümleriyle büyük ilgi gördü. İzleyiciler farklı konusunun yanı sıra dizinin oyuncularını da araştırmaya başladı. Dizide dikkatleri üzerine çeken oyunculardan biri de Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş oldu.

Menajerimi Ara Barış kimdir?

Dizide Barış karakterine yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş hayat veriyor. Yakışıklık oyuncu 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 178 cm boyunda ve 75 kilodur. Aktaş Piri Reis Üniversitesi’nden mezun olup aslen Kastamonuludur.

Aktaş ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizsiyle 2015 yılında kamera karşısına geçmiştir. Genç oyuncu Avlu dizisinde canlandırdığı Alp karakteriyle adını büyük kitlelere duyurmuştur.

Menajerimi Ara Barış nasıl bir rol olacak?

Deniz Can Aktaş’ın canlandırdığı Barış karakteri büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Barış bu durumdan rahatsızlık duysa da ne yapacağını bilemez. Özgür ruhlu, aklına eseni yapan biri olan Barış’ın hayatı Dicle ile tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.

Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı yapımlar

2020 – Menajerimi Ara (Barış)

2018  –  Avlu (Alp)

2017  –  Nerdesin Birader (Ali)

2016  –  Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak)

2015  –  Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin)

Deniz Can Aktaş hakkında

Deniz Can Aktaş bir yıldır kendisi gibi oyuncu olan Aylin Engör ile birliktedir. Yakışıklı oyuncu özel hayatını kameralardan uzakta yaşarken, oyuncunun sosyal medya ismi @denizcanaktasofficial’dır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraStar Tv
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