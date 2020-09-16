Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Yeni sezon ile birlikte televizyon ekranlarındaki yerini alan Menajerimi Ara dizisinin 4. bölümü geçtiğimiz akşam yayınlandı. Star TV'de izleyici ile buluşan dizinin 4. bölümü beğenilirken, dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
16 Eylül 2020 Çarşamba 18:35
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyiciler tarafından tam not aldı. Son olarak 4. bölümü ile ekrana gelen dizide yaşananlar izleyiciler tarafından beğenilerek izlendi. Dizinin son bölümünün ardından 5. Bölüm fragmanı da yayınlandı.
5. bölümünün fragmanı yayınlanan Menajerimi Ara dizisine İrem Derici konuk oyuncu olarak katılıyor. Dicle ile Barış arasındaki ilişki giderek gelişirken, Çınar’ın İrem Derici ile anlaşması şirket çalışanlarını şaşırtıyor. Babası ile yıldızı barışmayan Dicle, Feris ile ilişkisini kuvvetlendirerek Kıraç’ı sinirlendiriyor.
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