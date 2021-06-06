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Menajerimi Ara 40.bölüm Star TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Menajerimi Ara yeni son bölüm izle

Menajerimi Ara 40.bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan Menajerimi Ara tek parça ve kesintisiz olarak 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 20:00’de Star TV’den ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle, Menajerimi Ara son bölümü ne zaman sorularını araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 21:21
Menajerimi Ara 40.bölüm Star TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Menajerimi Ara yeni son bölüm izle
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Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Menajerimi Ara 6 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eğlenceli anların yaşandığı dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Menajerimi Ara 6 Haziran Pazar günü saat 20:00’de 40.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Menajerimi Ara her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Menajerimi Ara 40.bölüm özet

Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert bir tepkisiyle karşı karşıya gelir. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalacaktır. Mustafa Kırantepe, Çukur’un finalinin ardından gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun ardından idari yapımcı Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılması hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine gider. Öte yandan Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem ayrılma kararı alacaktır. İkili sürekli devam eden tartışmalar yüzünden ayrılır. Birlikte yer aldıkları reklam kampanyası da zora girer.

İrem’in hislerini anlattığı kağıt Barış’ın ceketinden düşer ve Dicle, ikilinin eski sevgili olduğunu düşünür. Emrah, Merak ve Gülen’e Barış ve İrem’in eskiden sevgili olduğunu söyler.

Menajerimi Ara son bölüm özet

İrem kendi duygularını anlattığı kağıt Barış’ın cebinden düşer. Dicle bu durumundan şüphelenir ve ikilinin eskiden sevgili olması ihtimali ortaya çıkar. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle’nin bu haberi Barış’tan değil de başkalarından duyması onu çok üzer. Bu konuşmaları dinleyen Tuğrul hemen Ceyda’nın yanına gider.

Peride kalp krizi geçiren oyuncusunun üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu durumda Ceyda’yı sorumlu tutmaktadır. Peride’nin sert söylemleri gerilimi arttırır. Arzu ve Çınar arasında romantik anlar yaşanır. Gülden Avşaroğlu Ego Ajans’ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk karakteri canlandırmak için oyuncu arayan Kıraç, harekete geçer. Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye dahil etmek için harekete geçer. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu’yu karakter için hazırlayan bu üç menajer çok büyük rekabete girer.

Menajerimi Ara 40.bölüm ful HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Menajerimi Ara dizi nerede çekiliyor?

Menajerimi Ara dizisinin çekimleri Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda yapılıyor. Ancak bazı sahneler Maslak iş merkezlerinin olduğu yerlerde de çekiliyor.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüdar, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Nil Şamlıoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin bazı bölümlerinde ünlü isimler kendilerini canlandırarak diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

 



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:21
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Star TvMenajerimi Ara
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