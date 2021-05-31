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Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Star TV

Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Menajerimi Ara son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Menajerimi Ara 6 Haziran 2021 Pazar günü 40.yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak. Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:27
Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Star TV
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Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Barış Falay, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara 40. bölüm izle 6 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı

Menajerimi Ara 40.bölüm canlı yayın 6 Haziran 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Pazar akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Menajerimi Ara 40.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 40.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Menajerimi Ara bu hafta yayınlanacak mı, Menajerimi Ara yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Pandemi nedeniyle diziler ara ara çekimlerine ara verdiği için yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Ancak Star TV yayın akışında Menajerimi Ara 39.bölüm izle yer aldı. Menajerimi Ara 39.yeni bölüm 30 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Star TV’den yayınlanacak.

Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Alper’in menajerliğini üstlenen Dicle, Ceyda’nın sert bir tepkisiyle karşı karşıya gelir. Kıraç ise kızı ve Ceyda arasında kalacaktır. Mustafa Kırantepe, Çukur’un finalinin ardından gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bunun ardından idari yapımcı Kırantepe’nin menajeri Kıraç’tan yardım ister. Kıraç ise hem Çukur’un final bölümünün senaryosunun sızdırılması hem de bir an önce Mustafa Kırantepe’yi bulmak için gözünü karartır. Dicle, Barış, Emrah, Jülide, Meral ve Aydın keyifli bir akşam yemeğine gider. Öte yandan Dicle ve Çınar’ın oyuncuları Timur ve Didem ayrılma kararı alacaktır. İkili sürekli devam eden tartışmalar yüzünden ayrılır. Birlikte yer aldıkları reklam kampanyası da zora girer.

İrem’in hislerini anlattığı kağıt Barış’ın ceketinden düşer ve Dicle, ikilinin eski sevgili olduğunu düşünür. Emrah, Merak ve Gülen’e Barış ve İrem’in eskiden sevgili olduğunu söyler.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız...

Menajerimi Ara dizi konusu ne?

İstanbul’da sinema dünyasının kalbinde bir ajansta çalışmak için yola çıkan Dicle hiç bilmediği bu ışıltılı dünyada, ego savaşlarının içinde boğuşur. Dicle var olma savaşını burada vermeye gelmiş ve pes etmeye hiç niyetli değildir. Ancak bu ışıltılı dünyaya ayak uydurmak zorunda kalacaktır.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu. Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu sevilen oyuncular yer alıyor. Bu isimlerin dışında diziye bazı bölümlerde ünlü isimler kendilerini canlandırarak konuk oyuncu olarak katılıyor.

 



Son Güncelleme: 31.05.2021 23:27
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FragmanStar TvMenajerimi Ara
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