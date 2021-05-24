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Menajerimi Ara 39. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Menajerimi Ara 39. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 24 Mayıs Pazartesi 11:35 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
Menajerimi Ara 39. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
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Menajerimi Ara 39.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara 39.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Barış Falay, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara 39. bölüm izle 30 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Menajerimi Ara 39.bölüm fragmanı

Menajerimi Ara 39.bölüm canlı yayın 30 Mayıs 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Pazar akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Menajerimi Ara 39.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 39.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Menajerimi Ara bu hafta yayınlanacak mı, Menajerimi Ara yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Pandemi nedeniyle diziler ara ara çekimlerine ara verdiği için yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Ancak Star TV yayın akışında Menajerimi Ara 39.bölüm izle yer aldı. Menajerimi Ara 39.yeni bölüm 30 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Star TV’den yayınlanacak.

Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

İrem kendi duygularını anlattığı kağıt Barış’ın cebinden düşer. Dicle bu durumundan şüphelenir ve ikilinin eskiden sevgili olması ihtimali ortaya çıkar. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle’nin bu haberi Barış’tan değil de başkalarından duyması onu çok üzer. Bu konuşmaları dinleyen Tuğrul hemen Ceyda’nın yanına gider.

Peride kalp krizi geçiren oyuncusunun üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu durumda Ceyda’yı sorumlu tutmaktadır. Peride’nin sert söylemleri gerilimi arttırır. Arzu ve Çınar arasında romantik anlar yaşanır. Gülden Avşaroğlu Ego Ajans’ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk karakteri canlandırmak için oyuncu arayan Kıraç, harekete geçer. Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye dahil etmek için harekete geçer. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu’yu karakter için hazırlayan bu üç menajer çok büyük rekabete girer.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız...

Menajerimi Ara dizi konusu ne?

İstanbul’da sinema dünyasının kalbinde bir ajansta çalışmak için yola çıkan Dicle hiç bilmediği bu ışıltılı dünyada, ego savaşlarının içinde boğuşur. Dicle var olma savaşını burada vermeye gelmiş ve pes etmeye hiç niyetli değildir. Ancak bu ışıltılı dünyaya ayak uydurmak zorunda kalacaktır.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu. Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu sevilen oyuncular yer alıyor. Bu isimlerin dışında diziye bazı bölümlerde ünlü isimler kendilerini canlandırarak konuk oyuncu olarak katılıyor.



Son Güncelleme: 24.05.2021 11:35
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FragmanStar TvMenajerimi Ara
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