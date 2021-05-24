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Menajerimi Ara 38. bölüm izle full, tek parça izle

Menajerimi Ara 38. bölüm izle full, tek parça izle haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 24 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:28
Menajerimi Ara 38. bölüm izle full, tek parça izle
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Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Menajerimi Ara 23 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eğlenceli anların yaşandığı dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Menajerimi Ara 23 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 38.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Menajerimi Ara her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Menajerimi Ara 38.bölüm özet

İrem kendi duygularını anlattığı kağıt Barış’ın cebinden düşer. Dicle bu durumundan şüphelenir ve ikilinin eskiden sevgili olması ihtimali ortaya çıkar. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle’nin bu haberi Barış’tan değil de başkalarından duyması onu çok üzer. Bu konuşmaları dinleyen Tuğrul hemen Ceyda’nın yanına gider.

Peride kalp krizi geçiren oyuncusunun üzüntüsünü yaşamaktadır. Bu durumda Ceyda’yı sorumlu tutmaktadır. Peride’nin sert söylemleri gerilimi arttırır. Arzu ve Çınar arasında romantik anlar yaşanır. Gülden Avşaroğlu Ego Ajans’ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk karakteri canlandırmak için oyuncu arayan Kıraç, harekete geçer. Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye dahil etmek için harekete geçer. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu’yu karakter için hazırlayan bu üç menajer çok büyük rekabete girer.

Menajerimi Ara son bölüm özet

Çınar verdiği metot oyunculuğu tavsiyeleriyle, kleptomani hastası bir karakteri canlandırmaya hazırlanan Arzu’nun başına sürpriz bir olay gelir. Karakterin ne yapmak istediğini tam olarak kavramak için hırsızlık yapan Arzu Çınar ile birlikte polise yakalanır. Ceyda ise nezarete düşen ikiliye yardıma gider.

Arzu yaşanan olaylardan çok etkilenir ve rolü alır. Set kurallarına alışmakta zorlanan Arzu’nun yardımına yeniden Ceyda yetişir. İrem ile çalışmayı kabul eden Barış ise geçmişi bir kenara bırakmaya çalışır. İrem ve Dicle’nin yakınlaşması ise Barış’ın hoşuna gitmez. Bu sırada aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ile Burcu Altın Deprem arasında çıkan kavga sonucunda Dicle ve Kıraç bir kez daha karşı karşıya gelir. İkilin arasında tartışma çıkar ve Kıraç, Dicle’nin yüzüne ona yaptığı iyilikleri vurur. Dicle Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiği öğrendiğinde ise adeta yıkılır.

Menajerimi Ara 37.bölüm ful HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Menajerimi Ara dizi nerede çekiliyor?

Menajerimi Ara dizisinin çekimleri Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda yapılıyor. Ancak bazı sahneler Maslak iş merkezlerinin olduğu yerlerde de çekiliyor.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüdar, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Nil Şamlıoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin bazı bölümlerinde ünlü isimler kendilerini canlandırarak diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.



Son Güncelleme: 24.05.2021 12:28
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Anahtar Kelimeler:
Star TvMenajerimi Ara
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