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Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Star TV

Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Menajerimi Ara son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Menajerimi Ara 9 Mayıs 2021 Pazar günü 37.yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak. Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:35
Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Star TV
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Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Barış Falay, Deniz Can Aktaş, Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara 37. bölüm izle 9 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle Star TV’de yayınlanacak.

Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı

Menajerimi Ara 37.bölüm canlı yayın 9 Mayıs 2021 Pazar günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Pazar akşamı saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Menajerimi Ara 37.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 37.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Menajerimi Ara bu hafta yayınlanacak mı, Menajerimi Ara yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Pandemi nedeniyle diziler ara ara çekimlerine ara verdiği için yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Ancak Star TV yayın akışında Menajerimi Ara 37.bölüm izle yer aldı. Menajerimi Ara 37.yeni bölüm 9 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Star TV’den yayınlanacak.

Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Arzu kleptomani hastası olan bir karakteri canlandırmaya hazırlanmaktadır. Arzu kendisi için çok önemli olan bu rol için Çınar’dan metot oyunculuğu dersi alır. Arzu hastalığı tamamen anlayıp karaktere bürünmek için hırsızlık yapar ve başı belaya girer. Arzu ve Çınar hırsızlık yaptıkları için nezarete düşer.

Ceyda nezarete giren ikiliye yardıma koşar. Rolü benimseyen Arzu rolü alır ancak set kurallarına hakim değildir. Ceyda yeniden Arzu’nun yanına gider. Bu sırada geçmişlerinde olanlar yüzünden kavgalı olan Barış ve İrem bir anlaşma yapar. İrem ve Dicle’nin aralarındaki yakınlık Barış’ı tedirgin eder. Dicle aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ve Burcu Altın Deprem’in kavga ettiği öğrenir ve yanlarına gider. Burada karşısına çıkan Kıraç Dicle ile tartışır. Tartışma sırasında Kıraç ona yaptıklarını yüzüne vurur. Dicle ajansta kalmak için Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiği öğrenir ve çok üzülür.

Menajerimi Ara dizi konusu ne?

İstanbul’da sinema dünyasının kalbinde bir ajansta çalışmak için yola çıkan Dicle hiç bilmediği bu ışıltılı dünyada, ego savaşlarının içinde boğuşur. Dicle var olma savaşını burada vermeye gelmiş ve pes etmeye hiç niyetli değildir. Ancak bu ışıltılı dünyaya ayak uydurmak zorunda kalacaktır.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu. Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu sevilen oyuncular yer alıyor. Bu isimlerin dışında diziye bazı bölümlerde ünlü isimler kendilerini canlandırarak konuk oyuncu olarak katılıyor.





Son Güncelleme: 02.05.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraStar TvFragman
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