İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Menajerimi Ara 37. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm izle!

10 Mayıs 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Menajerimi Ara 37. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm izle! haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mayıs 10 Pazartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
Menajerimi Ara 37. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm izle!
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Menajerimi Ara 9 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eğlenceli anların yaşandığı dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Menajerimi Ara 9 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 37.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Menajerimi Ara her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Menajerimi Ara 37.bölüm ful HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Menajerimi Ara 37.bölüm özet

Çınar verdiği metot oyunculuğu tavsiyeleriyle, kleptomani hastası bir karakteri canlandırmaya hazırlanan Arzu’nun başına sürpriz bir olay gelir. Karakterin ne yapmak istediğini tam olarak kavramak için hırsızlık yapan Arzu Çınar ile birlikte polise yakalanır. Ceyda ise nezarete düşen ikiliye yardıma gider.

Arzu yaşanan olaylardan çok etkilenir ve rolü alır. Set kurallarına alışmakta zorlanan Arzu’nun yardımına yeniden Ceyda yetişir. İrem ile çalışmayı kabul eden Barış ise geçmişi bir kenara bırakmaya çalışır. İrem ve Dicle’nin yakınlaşması ise Barış’ın hoşuna gitmez. Bu sırada aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ile Burcu Altın Deprem arasında çıkan kavga sonucunda Dicle ve Kıraç bir kez daha karşı karşıya gelir. İkilin arasında tartışma çıkar ve Kıraç, Dicle’nin yüzüne ona yaptığı iyilikleri vurur. Dicle Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiği öğrendiğinde ise adeta yıkılır.

Menajerimi Ara son bölümde ne oldu?

Arzu kleptomani hastası olan bir karakteri canlandırmaya hazırlanmaktadır. Arzu kendisi için çok önemli olan bu rol için Çınar’dan metot oyunculuğu dersi alır. Arzu hastalığı tamamen anlayıp karaktere bürünmek için hırsızlık yapar ve başı belaya girer. Arzu ve Çınar hırsızlık yaptıkları için nezarete düşer.

Ceyda nezarete giren ikiliye yardıma koşar. Rolü benimseyen Arzu rolü alır ancak set kurallarına hakim değildir. Ceyda yeniden Arzu’nun yanına gider. Bu sırada geçmişlerinde olanlar yüzünden kavgalı olan Barış ve İrem bir anlaşma yapar. İrem ve Dicle’nin aralarındaki yakınlık Barış’ı tedirgin eder. Dicle aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ve Burcu Altın Deprem’in kavga ettiği öğrenir ve yanlarına gider. Burada karşısına çıkan Kıraç Dicle ile tartışır. Tartışma sırasında Kıraç ona yaptıklarını yüzüne vurur. Dicle ajansta kalmak için Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiği öğrenir ve çok üzülür.

Menajerimi Ara dizi nerede çekiliyor?

Menajerimi Ara dizisinin çekimleri Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda yapılıyor. Ancak bazı sahneler Maslak iş merkezlerinin olduğu yerlerde de çekiliyor.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüdar, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Nil Şamlıoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin bazı bölümlerinde ünlü isimler kendilerini canlandırarak diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

 

 





Son Güncelleme: 10.05.2021 13:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvMenajerimi Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
Hangi banka evlilik kredisi veriyor? 2021 evlilik kredisi nasıl alınır?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı 17. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Çukur 128. bölüm izle Show TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Yasak Elma Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 4.bölüm tek parça izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.