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Menajerimi Ara 36. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan Menajerimi Ara dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra merak edilmeye başlandı. Yayınlanan fragman araştırılırken aynı zamanda 35. bölümde nelerin yaşandığı da araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 05:12
Menajerimi Ara 36. bölüm fragmanı yayınlandı!
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Star TV ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen Menajerimi Ara dizisi Pazar günü akşamları ekranlara gelmeye devam ederken 36. Bölüm fragmanı yayınlandı. 2 Mayısıs Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin 36. Bölümü merak edilmeye başlandı.

Oyuncu kadrosunda  Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor. 35. Bölümde hiçbir şeyden haberi olmayan Feris evlilik hayalleri kurmaya devam ederken Serkan ve Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir.

Menajerimi Ara 35. Bölümde neler yaşandı?

Dicle, gerçekleri Feris’e söylemek konusunda karasız kalır. Çınar’ın İspanyalı oyuncusu Jose, reklam çekimine katılmak için İstanbul’a gelir. Jose İstanbul’a gelir gelmez Çınar’ı zor durumda bırakır ve ortadan kaybolur.

Barış’ın görev alacağı film ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanır. Kıraç bir yandan Ceyda’nın oyunlarını gün yüzüne çıkarmak için uğraşırken diğer yandan da ceren Taşçı’nın krizini çözmeye çalışır. Serkan, Feris’i üzmemek için ne yapacağını düşünmeye devam ederken Ceyda’nın müdahalesi her şeyi bozar.

 





Son Güncelleme: 26.04.2021 05:12
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