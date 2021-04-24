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Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?

Menajerimi Ara dizisi Her Pazar Star TV'de ekranlara gelmektedir. Dizinin en son 34.bölümü yayınlandı. Seyirciler 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak 35.bölümü merak etmektedir. Menajerimi Ara 35.bölümde ne olacak? İşte Menajerimi Ara dizisinin 35.bölüm fragmanı...

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:26
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
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Menajerimi Ara dizisi 24 Nisan Pazar günü 35.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başrollerinde Barış Falay ve Canan Ergüder gibi isimler yer almaktadır.

Menajerimi Ara son bölüm

Feris, Serkan’ın evlilik teklifiyle ayakları yerden kesilir. Daha sonra Serkan’ın boşanamadığını öğrenen Feris, Amerika’dan 6 aylık gelen iş teklifini kabul eder ve yerini Dicle’ye bırakır. Dicle için yepyeni bir dönem başlamaktadır. Ceyda,beklenmedik bir olayla ajansın başına geçtiği andan beri menajerlere kök söktüreceğinin sinyallerini verir. Dicle ve Barış arasında sorun çıkar. Çınar’ın,Arzu’ya söylediği sözler ikisinin de başını belaya sokar. Peri’de yıllar önce çalıştığı çocuk oyuncuyu bulmaya çalışır.

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosu

Barış Falay

Canan Ergüder

Fatih Artman

 Ahsen Eroğlu

 Deniz Can Aktaş

 Ayşenil Şamlıoğlu




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:26
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Menajerimi AraMenajerimi Ara 35.bölümStar Tv
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