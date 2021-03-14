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Menajerimi Ara 29. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle

Menajerimi Ara 29.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 14 Mart Pazar Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 22:25
Menajerimi Ara 29. bölüm izle - 14 Mart Pazar son bölüm Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara 14 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sevenleri bu akşam yayınlanacak olan 29.bölümü merakla bekliyor.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi yeni sezonun en iddialı yapımları yer arasında yer alıyor. Her bölümünde ünlü bir ismin konuk olarak katıldığı dizi her Pazar saat 20:00’de yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Menajerimi Ara 28.bölümde neler oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Dicle ve Barış’ın arasına bazı sorunlar ortaya çıktı. Ajansta ise tazminat konusu tartışılmaya devam etti. Dicle Barış’a yardım etmek istediği için Ömer’le bir araya gelir. Ancak Barış Dicle ve Ömer’in yan yana gelmesine çok öfkelenir. Barış ve Ömer karakolluk olur.

Ajansta ise Serkan tazminat konusunda çalışanları ikna etmeye çalışır. Bu sırada Kıraç’ın aklına Gökçe Bahadır’ı aramak gelir. Tüm bu olayların yanı sıra dizi setinde çıkan kriz nedeniyle işler tamamen birbirine girer. Ekibin tüm bu olayları çözmek için çok vakti olmamasına karşın herkes telaşa kapılır. Tüm işlerin birbirine girmesi dışında Barış’ın annesi Ayla hanım Dicle ile konuşur ve Barış’tan uzak durmasını ister.

Menajerimi Ara 29.bölüm fragmanı

Menajerimi Ara 29.bölümü 14 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Menajerimi Ara 29.bölüm canlı izlemek için TIKLAYINIZ!




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:25
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