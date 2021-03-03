Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm

STARTV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ve her bölümde farklı ünlülerin yer almasıyla diğer dizilerin içeriklerinden sıyrılarak reytinglerde yerini alıyor. Seyirci yeni bölüm fragmanını dört gözle bekliyor. İzleyenleri ekran başına kilitliyor. Yeni bölümde ne olacak, nasıl gelişecek sorularını, izleyene sordurtarak gündemde kalmayı başarıyor.

Menajerimi Ara dizisinin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz içeriğimize eklenecektir.

Son bölüm özetinde şunlar olmuştur;

Ajanstaki dengeler Dicle ve Barış'ın bilrikteliğinin duyulmasıyla birlikte alt üst olmuştur. Ajans yetkilileri magazin gündemine düşecek habere engel olmak içn ellerinden geleni yaparken Barış'ın tepkisi herkesi şaşırtmıştır. Dicle, İrem Derici'ye yardım etmektedir. Diğer yandan ajans açma işini yürüten Çınar ve Feris artık harekete geçer. Dahası merak konusu olmuştur.