İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm

Konusuyla ilgi çeken ve her bölümünde birbirinden ünlü sanatçıların yer almasıyla büyük yankı uyandıran dizi her yeni bölümde ayrı merak uyandırmaya devam ediyor. Menajerimi Ara dizisinin yeni fragmanı yayında mı? Ne zaman yayınlanır? Haberin devamı sizlerle.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:19
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm
Takip Et:

STARTV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara, oyuncu kadrosu ve her bölümde farklı ünlülerin yer almasıyla diğer dizilerin içeriklerinden sıyrılarak reytinglerde yerini alıyor. Seyirci yeni bölüm fragmanını dört gözle bekliyor. İzleyenleri ekran başına kilitliyor. Yeni bölümde ne olacak, nasıl gelişecek sorularını, izleyene sordurtarak gündemde kalmayı başarıyor. 

Menajerimi Ara dizisinin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz içeriğimize eklenecektir. 

Son bölüm özetinde şunlar olmuştur;

Ajanstaki dengeler Dicle ve Barış'ın bilrikteliğinin duyulmasıyla birlikte alt üst olmuştur. Ajans yetkilileri magazin gündemine düşecek habere engel olmak içn ellerinden geleni yaparken Barış'ın tepkisi herkesi şaşırtmıştır. Dicle, İrem Derici'ye yardım etmektedir. Diğer yandan ajans açma işini yürüten Çınar ve Feris artık harekete geçer. Dahası merak konusu olmuştur.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraYeni BölümFragmanStartv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 3 Mart Yayın Akışı Burada!
Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 3 Mart Yayın Akışı Burada!
Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri
Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri
En iyi 15 yol filmi
En iyi 15 yol filmi
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu

Popüler Haberler

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?
Adana'nın risk grubu ne, hangi renkte? Adana'da hangi kısıtlamalar kalktı, sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Bimde 12 Mart 2021 Cuma indirimli satılacak ürünler listesi
Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 3 Mart Yayın Akışı Burada!
Bal Kaymak filmi nerede çekildi? Bal Kaymak konusu ve oyuncu kadrosu
Ziraat Bankası’ndan 0,99 faizle sosyal hayatı destek kredisi kampanyası
Libya nerededir? Nüfusu kaçtır? Libya'nın harita üzerindeki yeri ve konumu!
Şampiyon dizi 29 Aralık Pazar yeni bölüm neden yok? Dizi bitti mi? TRT1 Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2019 PTT, EGM, OGM ve Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Personel Alımı Şartları ve Başvuru Tarihleri!
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021
Bebeğin göz rengi tam olarak kaçıncı aya kadar belli olur?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.