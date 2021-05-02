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Menajerimi Ara 24. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm kesintisiz izle

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Menajerimi Ara 24. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm kesintisiz izle haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 2 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:46
Menajerimi Ara 24. bölüm izle tek parça! Menajerimi Ara son bölüm kesintisiz izle
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Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Menajerimi Ara 2 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eğlenceli anların yaşandığı dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Menajerimi Ara 2 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 36.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Menajerimi Ara her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak Star TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Menajerimi Ara 36.bölüm ful HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Menajerimi Ara 36.bölüm özet

Çınar verdiği metot oyunculuğu tavsiyeleriyle, kleptomani hastası bir karakteri canlandırmaya hazırlanan Arzu’nun başına sürpriz bir olay gelir. Karakterin ne yapmak istediğini tam olarak kavramak için hırsızlık yapan Arzu Çınar ile birlikte polise yakalanır. Ceyda ise nezarete düşen ikiliye yardıma gider.

Arzu yaşanan olaylardan çok etkilenir ve rolü alır. Set kurallarına alışmakta zorlanan Arzu’nun yardımına yeniden Ceyda yetişir. İrem ile çalışmayı kabul eden Barış ise geçmişi bir kenara bırakmaya çalışır. İrem ve Dicle’nin yakınlaşması ise Barış’ın hoşuna gitmez. Bu sırada aynı tiyatro oyununda yer alan Bala Atabek ile Burcu Altın Deprem arasında çıkan kavga sonucunda Dicle ve Kıraç bir kez daha karşı karşıya gelir. İkilin arasında tartışma çıkar ve Kıraç, Dicle’nin yüzüne ona yaptığı iyilikleri vurur. Dicle Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiği öğrendiğinde ise adeta yıkılır.

Menajerimi Ara dizi nerede çekiliyor?

Menajerimi Ara dizisinin çekimleri Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda yapılıyor. Ancak bazı sahneler Maslak iş merkezlerinin olduğu yerlerde de çekiliyor.

Menajerimi Ara dizisi oyuncuları

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüdar, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Nil Şamlıoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin bazı bölümlerinde ünlü isimler kendilerini canlandırarak diziye konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 20:46
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Anahtar Kelimeler:
Star TvMenajerimi Ara
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