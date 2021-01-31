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Menajerimi Ara 2. sezonda devam edecek mi? Menajerimi Ara dizisi yeni sezonda devam eder mi, final yapar mı?

Star TV ekranlarının en çok seyredilen dizilerinde olan Menajerimi Ara, yeni bölümleriyle ve yeni konuk oyuncularıyla devam ediyor. Menajerim Ara dizisinin ikinci sezonda devam edip etmeyeceği birçok dizi izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Menajerimi Ara dizisinin yeni sezonda da devam edip etmeyeceğini sizler için araştırdık.

31 Ocak 2021 Pazar 16:43
Menajerimi Ara 2. sezonda devam edecek mi? Menajerimi Ara dizisi yeni sezonda devam eder mi, final yapar mı?
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Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi tüm hızıyla devam ederken birçok kişi dizinin ilerleyen dönemde devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Menajerimi Ara dizisinin 2.sezonu olacak mı?

Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanarak yapılan Menajerimi Ara dizisinin başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Her hafta yayınlanan yeni bölümüne birbirinden ünlü isimlerin konuk oyuncu olduğu dizi Pazar akşamları Star TV’de seyirci karşısına çıkıyor.

Dizinin ilk bölümleri seyirci tarafından beğenilmiş ve reyting listesinde üst sıralara kadar çıkmıştı. Fakat daha sonraları televizyonda yapılan diğer iddialı yapımların çıkmasıyla dizinin reytinglerinde düşme yaşandı. Bu yüzden dizinin Salı günü olan yayın günü değişmiş ve Pazar günü olmuştu. Bu karar sonrası dizinin reytinglerinde tekrar düzelme yaşanmıştı.

Menajerimi Ara dizisi, tekrar beklenilen reyting seviyelerine ulaşması ve her bölümde farklı bir ünlü ismi konuk olarak diziye dahil etmesiyle başarı yakalamış ve sosyal medyada dizinin yayın gününde en çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. Dizinin bu başarılı seyri devam ederken ikinci sezonda da ekranlarda olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Star TvMenajerimi AraBarış FalayCanan ErgüderAhsen Eroğlu2.sezon
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