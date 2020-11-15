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Menajerimi Ara 15 Kasım Pazar neden yok? Menajerimi Ara final mi yaptı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisi yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyurulması sonrasında dizi hayranları araştırmalara başladı. Dizi hayranları, Menajerimi Ara 15 Kasım Pazar neden yok? Menajerimi Ara final mi yaptı? sorularını araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 14:04
Menajerimi Ara 15 Kasım Pazar neden yok? Menajerimi Ara final mi yaptı?
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Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Menajerimi Ara dizisi 15 Kasım 2020 tarihinde yayınlanmayacağını duyurdu. Menajerimi Ara hayranları ise dizinin yeni bölümünün neden 15 Kasım tarihinde yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Kanal ve yapımcı şirket tarafından yapılan ortak açıklamalarda haftalık olarak yapılan Covid-19 testinde birkaç kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanırken karantina uygulayacak oyuncular ve set ekibi için dizi setine belli bir süre ara verildiği açıklandı.

Menajerimi Ara dizisi 15 Kasımda neden yok?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi haline gelen ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan Menajerimi Ara dizisinde koronavirüs şoku devam ediyor. Sette yapılan koronavirüs testlerinde oyuncularda ve ekipte pozitif vakaların olması nedeni ile sete ara verildiği çalışanların sağlık durumlarının düzelmesi durumunda 2 hafta sonra setin tekrar devam edeceği açıklandı.

Özellikle dizide başrol oyuncu olan Ahsen Eroğlu’nun testinin pozitif çıkması sonrasında oyuncu için karantina uygulamasına başlanacağı belirtildi. Eroğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden açıklama verdi.

Menajerimi Ara ne zaman başlayacak?


Ay Yapım tarafından yapılan dizinin oyuncuları arasında Ayşenil Şamlıoğlu, Fatih Artman, Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi televizyon dizilerinin sevilen isimleri bulunuyor. Dizide bir menajerlik firmasında çalışanların ve firmaya gelen ünlü isimlerin aralarında geçen olaylar anlatılırken dizinin en sevilen özelliği ise her bölümde ünlü bir ismin diziye konuk oyuncu olarak dahil olması. Bu nedenle ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Menajerimi Ara dizisi diğer dizilerden farkı ile dikkat çekiyor.

Ayşenil Şamlıoğlu başta olmak üzere başrol oyuncularının bazılarında koronavirüse rastlanırken virüse yakalanan oyuncuların ve diğer oyuncuların sağlıklarını korumak amacı ile sete ara verildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamalarda sete en az 1 hafta ara verileceği belirtilirken sette ki vaka sayılarının düşüşe geçmesi ve oyuncuların virüsü atlatmaları sonrasında sete tekrar başlanacağı belirtildi.

Menajerimi Ara final mi yaptı?

Dizi setinde pek çok oyuncu ve pek çok çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif olması nedeni ile sete ara verildiği belirtilirken haftalık testlerde virüs yayılmaya devam etmezse ve oyuncular sağlıklarına kavuşurlarsa sete devam edileceği açıklandı.

Dizinin final yapmadığı açıklanırken kanal ve yapım şirketi tarafından yapılan ortak açıklamada sadece genel sağlığı korumak için sete ara verildiği belirtildi. Dizinin seti için ne kadar ara verildiği belirtilmezken 2 haftalık karantina süreci sonrasında vaka sayılarında düşüş olmazsa setin daha uzun süre kapalı kalabileceği belirtildi.

Menajerimi Ara ne zaman yayınlanacak?

15 Kasım Pazar akşamı yayınlanmayacak olan Menajerimi Ara dizisi için 22 Kasım tarihinde stok görüntüler yayınlanmaya başlayacak. Buna göre dizinin yeni bölümü 22 Kasımda olacak.



Son Güncelleme: 15.11.2020 14:04
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