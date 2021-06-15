Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?

Meltem Tüzüner kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Meltem Tüzüner'in yaşamına dair detaylar...

Meltem Tüzüner kimdir?

1988'de (33 yaşında) Almanya'da doğan model ve oyuncu Meltem Tüzüner'in boyu 1.76 cm, kilosu ise 60'tır. Baba tarafından aslen Çankırı'lıdır. Almanya'da çeşitli ajanslarla birlikte modellik yapan ünlü isim daha sonra adlığı eğitimler ie bebaer pek çok sinema ve dizi projelerinden teklif aldı. 2012 Miss Turkey güzelik yarışmasına katılan Meltem Tüzüner bu yarışmada 4. oldu. Oyunculuğunun yanı sıra Almmanya'da mankenlik yapan ünlü isim 2019 yılından beri Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide Esma karakterini canlandırmaktadır.

Meltem Tüzüner oynadığı sinema ve diziler;

2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (Melek)

2014 – Akdeniz Akşamları (Alina)

2015 – Pinhan (Merve)

2015 – Adı: İnsan (Ebru)

2019 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Esma