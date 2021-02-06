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Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında? Meltem Cumbul’un hayatı

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Meltem Cumbul’un hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Meltem Cumbul’un hayatı...

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:27
Meltem Cumbul kimdir, kaç yaşında? Meltem Cumbul’un hayatı
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Oyuncu Meltem Cumbul, uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Halk TV’de program yapmayan başlayan Meltem Cumbul, programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Meltem Cumbul’un hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapılıyor. İşte, Meltem Cumbul ile ilgili detaylar...

Meltem Cumbul kimdir?

5 Kasım 1969 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini açan Meltem Cumbul, baba tarafından Akşehirli, anne tarafından ise İzmirlidir. Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Cumbul, üniversiteye kadar burada eğitim almıştır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’nde alan Cumbul, Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur.

Buradan mezun olduktan sonra oyunculuk hayatına giriş yapan Cumbul, yerli ve yabancı birçok yapımda yer almıştır. Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi gibi dizilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Meltem Cumbul, Avrupa Yakası, Arka Sokaklar gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak oynamıştır. Sinema filmlerinde de yer alan Cumbul, ayrıca talkshow programları yapmıştır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Meltem Cumbulçiçek TaksiHalk TVYılan Hikayesi
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