Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?

Ekranların sevilen ve tanınan yüzlerinden olan Meltem Acet bugün herkesi şoke eden bir açıklama yaparak gündeme geldi. Meltem Acet işyerinde ve çekimlerde kendisine tanımadığı bir kşi tarafından sözlü tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Bu gelişme üzerine herkes Meltem Acet hakkında bilinmeyenleri araştırmaya başladı. Meltem Acet kimdir? İşte detaylar.

ekranlarında Paranın Nabzı ve Sıradışı programları sunan Meltem Acet 1982 senesinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. TED Ankara kolejini bitiren başarılı sunucu ODTÜ'de ekonomi bölümünü bitirerek üniversite tahsilini tamamladı. Ekonomi bölümünü beşinci olarak bitiren Meltem Acet aynı üniversitede İşletme alanında yüksek lisans da yaparak eğitimini bir üst safhaya çıkarmıştır. Araştırma görevlisi kadrosu ile ODTÜ'de çalışan Acet daha sonra Amerika ve İngiltere'de finans eğitimi aldı.

Ülkemizin popüler kanallarından olan FOX tv de üst düzey yöneticilik yapan başarılı spiker A Haber gibi büyük televizyonlarda program hazırlayıp sunuculuğunu üstlenmiştir.

En son TGRT'de görev alan Acet daha sonra Habertürk' e transfer oldu ve burada haftasonu Ana Haber bültenini sunmaya devam ediyor. Ayrıca gündüz kuşağında Manşet programını hazırlayan sunan Acet 19 yıl evli kaldığı eşi Onat Acet'ten boşandı. Bu evlilikten ise bir kız çocuğu dünyaya geldi ve adı da Ela'dır. Bışandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam eden Acet şuanda bekardır.