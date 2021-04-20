Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'ya konuk olarak katılıyor!
TV8’in fenomen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni bir isim konuk oluyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda’ya konuk oyuncu olarak dahil oluyor. İşte detaylar…
20 Nisan 2021 Salı 23:10
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Yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Benal Tairi’nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda Binnur Kaya ile Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu KırmızıOda dizisine konuk oyuncu olarak MelisaAslıPamuk dahil oluyor.
Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile her hafta Cuma akşamı saat 20:00’de TV8 ekranlarında!
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