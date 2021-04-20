Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'ya konuk olarak katılıyor!

Yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Benal Tairi’nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda Binnur Kaya ile Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğudizisineoyuncu olarakdahil oluyor.

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