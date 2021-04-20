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Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'ya konuk olarak katılıyor!

TV8’in fenomen dizisi Kırmızı Oda’ya yeni bir isim konuk oluyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda’ya konuk oyuncu olarak dahil oluyor. İşte detaylar…

20 Nisan 2021 Salı 23:10
Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda'ya konuk olarak katılıyor!
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Yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Benal Tairi’nin üstlendiği, oyuncu kadrosunda Binnur Kaya ile Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak Melisa Aslı Pamuk dahil oluyor.

Kırmızı Oda, yeni bölümleri ile her hafta Cuma akşamı saat 20:00’de TV8 ekranlarında!




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
MelisaAslıPamukKırmızıOdaKonuk
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