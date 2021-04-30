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Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

TV8’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisinde Şehrazat karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Melisa Aslı Pamuk’un hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Melisa Aslı Pamuk ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte Melisa Aslı Pamuk’un hayatı ile ilgili bilgiler...

30 Nisan 2021 Cuma 22:45
Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşındadır? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
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TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Dizide yer alan oyuncular da, intenet üzerinden sıkça araştırılıyor. O oyunculardan bir tanesi de, dizide Şehrazat karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk. Melisa Aslı Pamuk’un hayatı ile ilgili bilgileri merak eden izleyiciler, intenet üzerinden bu konuyu araştırıyor. İşte Melisa Aslı Pamuk’un hayatı ile ilgili bilgiler...

Melisa Aslı Pamuk’un hayatı ile ilgili bilgiler

14 Nisan 1991 tarihinde hayata gözlerini açan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda doğumludur. Üniversite eğitimini de Hollanda’da alan güzel oyuncu, Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji okumuştur. 2011 senesinde gerçekleşen Miss Turkey yarışmasına katılan Pamuk, bu yarışmada birinci olmuştur. Daha birçok yarışmada birincilik ödülü kazanan güzel oyuncu aynı zamanda mankenlik de yapmaktadır. İyi derecede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe ve Almanya bilen Pamuk, oldukça başarılı bir isimdir. Güzellik yarışmalarındaki performansından sonra oyunculuğa başlayan Melisa Aslı Pamuk, birçok başarılı yapımda yer almıştır.

Kurt Seyit ve Şura, Ulan İstanbul, Kara Sevda, Çarpışma ve Yeni Hayat gibi önemli yapımlarla izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, son olarak TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı PamukTv8Kırmızı Oda
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