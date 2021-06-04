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Melis Tüzüngüç kimdir? Oyuncu Melis Tüzüngüç hakkında bilgiler

Oyuncu Melis Tüzüngüç'ün kim olduğu ve hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Melis Tüzüngüç Kanatsız Kuşlar, Harem, Yıldız Masalı ve Babam Sınıfta kaldı gibi pek çok yapımda rol almıştır.

04 Haziran 2021 Cuma 01:14
Melis Tüzüngüç kimdir? Oyuncu Melis Tüzüngüç hakkında bilgiler
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Dizi ve filmlerden tanınan Melis Tüzüngüç’ün kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. 1994 doğumlu olan genç oyuncu ilk olarak 17 yaşında izleyici karşısına geçmiştir.

Melis Tüzüngüç kimdir?

4 Ekim 1994 gününde İstanbul’da dünyaya gelen Melis Tüzüngüç, ilk olarak 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde rol almıştır. Ardından Harem dizisinde Balkız rolünü üstlenen Melisa tüzüngüç pek çok dizide rol almıştır. İlk tiyatro deneyimi olan Sıcak Çikolata isimli oyunda ise 2015 yılında rol almıştır.

En son ATV’de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisinde izleyici ile buluşan genç oyuncu 1.64 boyunda ve 49 kilodur.

Melis Tüzüngüç rol aldığı yapımlar

Yıldız Masalı, Harem, Babam Sınıfta Kaldı, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır, Koyverdin Gittin Beni, Karaman’ın Koyunu, Kanatsız Kuşlar, Bekarlığa Feda isimli yapımlarda rol almıştır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 01:14
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Anahtar Kelimeler:
MelisTüzüngaç
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