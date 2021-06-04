Melis Tüzüngüç kimdir? Oyuncu Melis Tüzüngüç hakkında bilgiler

Dizi ve filmlerden tanınan Melis Tüzüngüç’ün kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. 1994 doğumlu olan genç oyuncu ilk olarak 17 yaşında izleyici karşısına geçmiştir.
Melis Tüzüngüç kimdir?
En son ATV’de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisinde izleyici ile buluşan genç oyuncu 1.64 boyunda ve 49 kilodur.
Melis Tüzüngüç rol aldığı yapımlar
Yıldız Masalı, Harem, Babam Sınıfta Kaldı, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır, Koyverdin Gittin Beni, Karaman’ın Koyunu, Kanatsız Kuşlar, Bekarlığa Feda isimli yapımlarda rol almıştır.
Son Güncelleme: 04.06.2021 01:14