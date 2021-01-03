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Melis Sezer kimdir? 2021 Survivor yarışmasında hangi takımda olacak?

Bu sezon yayınlanacak olan 2021 Survivor yarışmasında katılacak isimlerden biri olan Melis Sezer kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? Soruları merak konusu oldu. 2021 Survivor oyuncu kadrolarının belli olması ile birlikte oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Melis Sezer kimdir?

03 Ocak 2021 Pazar 15:42
Melis Sezer kimdir? 2021 Survivor yarışmasında hangi takımda olacak?
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Bu sezon yayınlanacak olan 2021 Survivor yarışmasında yarışacak olan ve ünlüler takımında kendini gösterecek yarışmacılardan biri de Melis Sezer oldu. Melis Sezer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir şeklinde sorularınızın cevabı haberimizde…

İzmir’de dünyaya gelen Melis Sezer, 2 haziran 1993 doğumludur.  2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Tunuvası ile katılan ilk Türk tenisçidir Melis Sezer. 

Türk milli tenisçi olan Melis Sezer Enka spor kulübü oyuncusudur. İddalı olan yarışmacının Sorvivor açıklaması şu şekildedir:

“Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım şimdi kendimi Survivor’da gösterme zamanı” şeklinde açıklama yaptı. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:42
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun IlıcalıünlülerMelis Sezen
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