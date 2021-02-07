Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?

Sadakatsiz adlı Kanal D dizisinde Derin karakterini başarılı bir şekilde canlandıran oyuncu Melis Sezen'in üç bölüm sonra diziden ayrılacağı dedikodular arasında.

Dizide evli olan bir karakterin sevgilisi Derin olarak izlediğimiz Melis Sezen, rolünün hakkını fazlası ile veriyor.

Dizinin hayranları Derin karakterinden hoşlanmasalar da Melis Sezen'in diziden ayrılmasını istemiyorlar.

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da hayranlar endişeli.

Çünkü hepimizin bildiği üzere orijinali Fransız bir yapım olan Sadakatsiz dizisinin gidişatına göre birkaç bölüm sonra Derin'e veda etmemiz gerekiyor.

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde aylar sonrasına gidiliyor ve polisin Derin ile Volkan'ın evini bastığı görülüyordu. Polisin eline aldığı günlükte Derin'in ölümüne dair ipuçları var gibiydi.

Kanal D orijinal senaryoya göre mi gidecek yoksa farklı bir yol mu çizecek hepimiz merakla bekliyoruz.