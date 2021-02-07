İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz hakkında bir söylenti dolaşıyor. Denilene göre dizinin başarılı oyuncularından Melis Sezen 3 bölüm sonra diziden ayrılacak. Diziden bu konu ile ilgili bir açıklama geldi mi? Ayrılık ile ilgili bir ipucu mu var?

07 Şubat 2021 Pazar 01:58
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
Takip Et:

Sadakatsiz adlı Kanal D dizisinde Derin karakterini başarılı bir şekilde canlandıran oyuncu Melis Sezen'in üç bölüm sonra diziden ayrılacağı dedikodular arasında. 

 

Dizide evli olan bir karakterin sevgilisi Derin olarak izlediğimiz Melis Sezen, rolünün hakkını fazlası ile veriyor. 

 

Dizinin hayranları Derin karakterinden hoşlanmasalar da Melis Sezen'in diziden ayrılmasını istemiyorlar. 

 

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da hayranlar endişeli.

 

Çünkü hepimizin bildiği üzere orijinali Fransız bir yapım olan Sadakatsiz dizisinin gidişatına göre birkaç bölüm sonra Derin'e veda etmemiz gerekiyor.

 

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde aylar sonrasına gidiliyor ve polisin Derin ile Volkan'ın evini bastığı görülüyordu. Polisin eline aldığı günlükte Derin'in ölümüne dair ipuçları var gibiydi.

 

Kanal D orijinal senaryoya göre mi gidecek yoksa farklı bir yol mu çizecek hepimiz merakla bekliyoruz.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizMelis SezenCansu Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Poyraz'ın sevgilisi var mı?
Survivor Poyraz'ın sevgilisi var mı?
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?

Popüler Haberler

Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?
2020-2021 Eğitim yılı DYK Destekleme ve Yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Orhan diziden ayrıldı mı? Berk Demirgüneş EDHO'ya veda etti!
Günlük burç yorumları 9 Temmuz 2019 Salı - Günlük yaşantınızda neler olacak?
Turkcell bedava internet kampanyası! Hediye internetleri hattınıza tanımlayın
Gelir testi sonucu G0 çıkması durumunda ne kadar ödenir?
İBB öğrenci bursu ne zaman yatacak? İBB Başkanı İmamoğlu 'ndan burs açıklaması
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
7 Şubat 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demektir? Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı, tabiri nedir?
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.